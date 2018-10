OTSEBLOGI JA FOTOD | Väravasadu Lillekülas: Flora ja Kalju lõid otsustavas duellis kolme minutiga kolm väravat!

Kalju edu Flora ees on seitse silma. Liidermeeskonnal jääb pärast tänast pidada veel neli, Floral viis kohtumist. Kui vahe paisub kümnepunktiliseks, võib kulmdedalid peaaegu et juba Kalju mängijate kaela riputada. Flora võidu korral väheneks vahe neljale silmale ning eeldades, et Flora võidab ka edasi lükatud kohtumise Pärnu Vapruse vastu, võib Kalju virtuaalset eduseisu pidada vaid ühepunktiliseks.

Algkoosseisud:

Flora: Magnus Karofeld, Gert Kams, Madis Vihmann, Henrik Pürg, Anselmi Mikael Nurmela, Markus Poom, Mihkel Ainsalu, Frank Liivak, Zakaria Beglarišvili, Rauno Alliku, Mark Anders Lepik.

Kalju: Pavel Londak, Andri Markovitš, Vladimir Avilov, Maximiliano Ugge, Trevor Elhi, Igor Subbotin, Reginald, Deniss Tjapkin, Robert Kirss, Liliu, Rimo Hunt.

