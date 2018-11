OTSEBLOGI JA FOTOD | Tiitlivõitja on sisuliselt selge! Nõmme Kalju juhib Transi vastu juba 2:0

Kaljul ja Floral on võrdselt 83, Levadial 81 punkti. Tiitli kindlustamiseks vajavad nõmmekad vähemalt viigilist tulemust. Sellisel juhul peavad nad lootma, et Flora ja Levadia mängivad viiki või Flora kaotab. Võrdsete punktide korral on Kaljul omavaheliste mängude tõttu eelis mõlema jälitaja ees.

Kui Kalju võidab, on nad meistrid igal juhul. Transi on Kalju suutnud sel hooajal kaks korda võita, vaid korra, märtsikuus, lepiti Narvas 2:2 viiki. 27. aprillil võitis Kalju idavirumaalasi juba 5:2, 22. juulil 3:0. Trans on tänavu suutnud punkte röövida ka Levadialt (mais 1:1 viik) ja Floralt (septembris 2:2 viik). Vimasele mängule läheb Trans aga vastu kolmemängulise kaotuseseeria pealt.

Mõlemat mängu on teenindama pandud Eesti tippkohtunikud. Hiiul mõistab peakohtunikuna õigust Kristo Tohver, Kadriorus on ametis Juri Frischer. Delfi toob hooaja pingelise lõpplahenduse lugejateni otseblogi vahendusel.

Ülejäänud mängud: Tartu Tammeka - Tallinna Kalev, Paide linnameeskond - Viljandi Tulevik, FC Kuressaare - Pärnu Vaprus.