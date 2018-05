OTSEBLOGI ja FOTOD | Levadia asus karikafinaalis Flora vastu juhtima

FCI Levadia on tänavu suure rivaali juba kahel korral alustanud. 23. veebruaril toimunud Superkarikas juhtis küll Flora 84. minutiks 2:0, kuid Nikita Andreevi ja Kirill Nesterovi tabamused viisid mängu penaltiseeriani, millest triumfeeris FCI Levadia. 14. aprillil alistas FCI Levadia oma vastase Premium liigas Sportland Arenal tulemusega 2:1.

FCI Levadia käis viimati väljakul teisipäeval, kui 90. minutiks juhiti Hiiu staadionil Nõmme Kalju FC vastu, kuid kaks lisaminuti väravat andsid võidu Nõmme meeskonnale, kes möödus FCI Levadiast ka liigatabelis tabelis. Flora mängis oma liigamängu kolmapäeval, kui A. Le Coq Arenal oldi FC Kuressaarest üle 2:1, lisab jalgpall.ee.

FC Flora - FCI Levadia

Normaalaja lõpuni on jäänud veel viis minutit. Kolm vahetust ära teinud Flora üritab värskete meestega rünnata. Levadia proovib aga juba aega võita.

79. minutil on Poom taas aktsioonis. Hea ja terav löök vasakust äärest tulnud tsenderduse järel. Lepmets tõrjub aga taas.

Just mängu sekkunud Markus Poom sooritab 77. minutil paremast äärest läbi murdmise järel ka terava löögi. Lepmets lükkab palli üle otsajoone. Flora teise poolaja parim võimalus.

73. minutil üritab Flora vastata. Rünnaku lõpus võtab Flora keskkaitsja Vihmann rinnaga palli maha ning kõmmutab otse peale. Löök läheb kindlalt üle värava.

67. minutil harutab Levadia Flora kaitse ilusasti lahti ning karistusala keskele täiesti üksinda jäänud Debelko saadab palli segamatult värava paremasse nurka. Levadia juhib 1:0!

2369 pealtvaatajat on tulnud tänast karikafinaali vaatama.

Teine poolaeg on alanud hoogsalt. Mäng käib ühe värava alt teise alla.

http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/pohlak-onnistas-rahvusstaadioni-uued-ekraanid-sisse-pommloogiga?id=82154363

Kohtumise avapoolaeg on lõppenud! Väravaid on seni nägemata. Seis on 0:0!

Esimene poolaeg hakkab lõpu poole tiksuma. Viimased kümme minutit on kulgenud ikka Levadia taktikepi all. Kohtumise alguses surve alla jäänud Levadia on oma mängu saanud ajapikku korralikult jooksma.

Tundub, et Flora vasakpoolsel keskkaitsjal Jürgen Lorenzil on vastaste ründajate takistamisega kohati raskusi. Sealt pealt on juba mitu korda kärisenud.

Levadia on saanud ohjad vaikselt enda kätte. 31. minutil saab värava lähistelt löögile Gando. Flora õnneks on Toom taas tasemel.

25. minutil on mängu kõige ohtlikum olukord. Vihmann paneb karistusalas jala ebaõnnestunult pallile vahele ja see põrkab vabale Debelkole. Debelko on Toomiga silmitsi, kuid skoor jääb avamata, kuna Toom suudab jalaga palli tõrjuda.

20 minutit mängitud. Nüüdseks on mängupilt veidike rohkem võrdsustunud. Viimase kümne minuti jooksul ei ole kumbki pool ohtlikke olukordi luua suutnud. Vahepeal põletasid Flora fännid tribüünidel tõrvikuid.

Esimesed kümme minutit mängitud. Kui korra sai Levadia vastaste värava alla, siis ülejäänud aja on selgelt domineerivamaks pooleks olnud Flora. Mäng jookseb Floral korralikult ning nende rünnakute aju Beglarishvili on pidevalt aktsioonis.

Floral on kohe esimestel minutitel hea võimalus ja Lepmets peab sekkuma. Lepmetsa hea tõrje hoiab skoori tablool muutumatuna.

Esimene tänane tiitel rändas Florasse... http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/fc-flora-naiskond-voitis-karikafinaali-koguni-70?id=82154029

FCI Levadia algkoosseis: Lepmets, Kruglov, Podholjuzin, Dudarev, Jürgenson, Svraka, Tkatšuk, Harin, Gando, Andrejev, Debelko.

FC Flora algkoosseis: Toom, Kams, Vihmann, Lorenz, Aloe, Dmitrijev, Ainsalu, Saliste, Beglarishvili, Alliku, Liivak.

Mäng on alanud!

Hümn on mängitud ning meeskonnad on finaaliks valmis!