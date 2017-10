OTSEBLOGI JA FOTOD | Jalgpallikoondis võitles südilt, kuid pidi viimases MM-valikmängus tunnistama Bosnia nappi paremust

Esialgu suhteliselt sündmustevaeselt kulgenud avapoolaeg sai ootamatu pöörde 13. minutil, kui Skandinaavia riikidest kohale saabunud mõnesajapealine Bosnia fännide rühmitus järsku pürotehnika välja võttis ning punaseid põlevaid rakette väljakule loopima hakkasid. Omapärase protestiaktsiooni järel lahkus grupeering omal initsiatiivil in corpore staadionilt, mäng seisis kolmeks-neljaks minutiks ning raketid korjasid platsilt tuletõrjujad.

Mängulised momendid hakkasid tekkima alles avakolmveerandtunni lõpus - esmalt pääses Eesti kaitsjate halva suluseisulõksu tõttu Mihkel Aksaluga silmitsi Vedrad Ibišević, kuid tema soorituse suutis Aksalu fantastilise jalatõrjega pidurdada. Minut hiljem oli omakorda supervõimalus teisel pool platsi, kuid Sergei Zenjov ei saanud vabalt värava ees madalat söötu korralikult väravale suunata.

Teine poolaeg algas meie jaoks külma dušiga: 48. minutil eksis kõrge palli peaga suunamisel rängalt Artur Pikk, kelle „sööt" saatis üks-ühele olukorda Izet Hajrovici. Erinevalt ametivennast Ibiševićist õnnestus temal Aksalu üle mängida ning skoor avada - 0:1.

Kaotusseisu jäänud Eesti jätkas üha julgema mänguplaaniga ning kuigi asi oli kaugel marulisest survest, hakkasid pallid üha tihedamini ka Premier League'i klubi Bournemouthi puuriluku Asmir Begovići kaitstava värava lähedusse jõudma. Napilt läks mööda Ragnar Klavani pealöök, aga murrang sündis 75. minutil - lahtine pall kasti lähistel jäi Ilja Antonovi jala ette, kes selle suurepäraselt ette võttis ning Begovići suurepärase kauglöögiga üle mängis - 1:1.

Viigiseisu saime paraku nautida vaid loetud aja - 84. minutil andis vahetusest sekkunud tähtründaja Edin Džeko Bosnia rünnakul suurepärase söödu Hajrovicile, kelle madal löök paremalt äärelt taas Aksalule püüdmatuks jäi - 1:2.

Viimased kümmekond minutit suutsid eduseisus bosnialased mängu piisavalt kontrollida ning Eestil väga häid võimalusi enam ei tekkinud - võiks öelda, et viigiseisult oli isegi rohkem õhus Eesti 2:1 edu. Paraku seisidki lõpuvile kõlades tablool kurvad numbrid - 1:2.

Eesti lõpetas seega MM-valiksarja H-grupis 11 punkti ja neljanda kohaga. Otsepääsme MM-finaalturniirile teenis kümnest mängust 28 punkti kogunud Belgia, teise koha ja play-off pileti sai 19 silmaga Kreeka. Bosnia lõpetas 17 punkti peal, Eesti taha jäid Küpros (10p) ja Gibraltar (0p).

MM-valikmäng Eesti - Bosnia ja Hertsegoviina

Madis Kalvet: H-alagrupi lõplik tabeliseis: 1. Belgia 28 punkti, 2. Kreeka 19, 3. Bosnia ja Hertsegoviina 17, 4. Eesti 11, 5. Küpros 10, 6. Gibraltar 0.

Gunnar Leheste: Kel und kohe ei tule, jääge veel Delfi lainele. Toome teieni esimesel võimalusel ka peatreenerite ja mängijate kommentaarid.

Madis Kalvet: Bosnia ja Hertsegoviina võidab mängu 2:1! 2018. aasta MM-valiksari on sellega lõppenud!

Madis Kalvet: KOHTUNIK ANNAB LÕPUVILE!

Madis Kalvet: Vahetusest sekkunud Džeko on valmistanud Eesti kaitseliinile palju peavalu ja tundub, et see otsustab ka mängu saatuse.

Madis Kalvet: Kohtumisele lisatakse 2 lisaminutit.

Gunnar Leheste: Mattias Käit on täna näidanud mitmes episoodis ilusat võitlejahinge! Kohtunik lisab 2 minutit...

Madis Kalvet: Eesti otsib viigiväravat, kuid Bosnia võitleb kaitses visalt. Mängitud juba 89 minutit.

Madis Kalvet: Belgia on samal ajal selles valiksarjas kõmmutanud 44 väravat. Tegemist on rekordi kordamisega. https://twitter.com/EuroQualifiers/status/917849087021592576

Madis Kalvet: Džeko hoiab hästi palli ning annab suurepärase söödu paremalt äärelt karistusalasse tormanud Hajrovicile. Hajrovic saadab palli kindlalt tagumisse nurka. https://twitter.com/eestijalgpall/status/917850082829008898

Madis Kalvet: Taas lööb värava Hajrovic.

Madis Kalvet: 84. minutil saab Bosnia taas juhtima!

Madis Kalvet: 81. minutit mängitud. Tundub, et viigiga ei taha kumbki pool leppida.

Madis Kalvet: Luts saadab palli otse esimese ristnurga suunas. Begovic teeb uhke hüppe ning kougib palli risturgast välja. Eestile nurgalöök.

Madis Kalvet: Bosnia mängumehed tõmbavad Artur Pika maha. Väravani umbes 25 meetrit. Eestil hea võimalus.

Madis Kalvet: Kohe tekib külalistel taas võimalus juhtima asuda, kuid Aksalu on täna juba mitmendat korda tasemel.

Madis Kalvet: Eesti teeb 76. minutil ära oma teise vahetuse - Anier puhkama, Jääger mängu.

Madis Kalvet: Antonovi jaoks oli see koondisekarjääri teiseks väravaks!

Madis Kalvet: Pikk üritab vasakult äärelt tsenderdada, kuid ebaõnnestunult. Pall tuleb karistusalast välja, kuid esimesena on jaol Antonov, kes saadab ilusa kauglöögiga palli väravasse.

Madis Kalvet: Antonov tulistab kaugelt ja pall maandub väravas!

Madis Kalvet: EESTI VIIGISTAB 75. MINUTIL!!!

Gunnar Leheste: ILJA ANTONOV! 1-1. Vapustav enesekindlus. Pall osavalt omaks, kaitsja lolliks tehtud, kaks-kolm sammu ja pommlöök värava peale.

Gunnar Leheste: Võimas tõrje Aksalult! Fännid laulavad Miku nime. Püsime veel mängus. Teine värav oleks tuju väga ära rikkunud.

Madis Kalvet: 71. minutil on Kodrol suurepärane võimalus. Külaliste ründaja saab vasakult poolelt läbi. Eestlaste õnneks on Aksalu tasemel ja tõrjub löögi!

Madis Kalvet: Mängida on jäänud veel 20 minutit.

Gunnar Leheste: Pealtvaatajate arv: 4967

Madis Kalvet: Läti on B-alagrupi kohtumises läinud samal ajal Andorra vastu 4:0 juhtima. H-alagrupi ülejäänud mängudes on mõlemas seis 3:0. Belgia juhib Küprose vastu 3:0. Kreeka on 3:0 ees Gibraltari vastu.

Gunnar Leheste: Zenjov lahkub väljakult, Joonas Tamm võetakse ovatsioonidega vastu!

Gunnar Leheste: Eesti fännid tervitavad Vladimir Putinit 65. sünnipäeva puhul lauluga "Putin Huilo". Mehel oli tähtpäev 7. oktoobril.

Gunnar Leheste: Ibiševic 66. minutil välja, Džeko sisse. Kaptenipael vahetab seega samuti omanikku.

Madis Kalvet: AS Roma ründaja Edin Džeko on 52 tabamusega Bosnia ja Hertsegoviina läbi aegade suurim väravakütt.

Madis Kalvet: MM-pileti seisukohast on oluline värav löödud Lissabonis, kus Portugal on asunud Šveitsi vastu 2:0 juhtima.

Gunnar Leheste: Bosnia suurim täht Edin Džeko on mängu sekkumas.

Gunnar Leheste: Samal ajal Belgia - Küprose mängus (2:0). Vennad Hazardid on mõlemad jala valgeks saanud. https://twitter.com/GracenoteLive/status/917842110581215232

Madis Kalvet: Antonovilt lõpuks ka hea nurgalöök. Klavan saab peaga löögile, kuid pall läheb napid pool meetrit väravast mööda.

Madis Kalvet: 58. minutit mängitud - Eestil heast kohast karistuslöök. Luts üritab lüüa otse peale. Löök tabab aga müüri ning Eestile kohtumise kolmas nurgalöök.

Madis Kalvet: Eestil on kasutada karistuslöök. Pall jõuab otse Begovicini, kes algatab kiirelt rünnaku. Pikk saab pea pallile vahele, kuid suunab mänguvahendi hoopis selja taha. Izet Hajrovic saab Aksaluga silmitsi ning lööb palli jõuga väravasse. Külalised juhivad 1:0!

Madis Kalvet: 48. minutil asub Bosnia ja Hertsegoviina juhtima!

Madis Kalvet: Teine poolaeg on alanud!

Madis Kalvet: Eesti koondise abitreeneri Andres Operi kiire poolajakommentaar ETV-le: “Raske on vastastelt palli kätte saada, kui söödumäng neil käima läheb. Võiksime neid ise ka jooksutada. Mingi hetk saime ise ka palli vallata. Me ei tohiks liiga kiiresti ette tormata. Palli tuleks rohkem viia ühelt äärelt teisele. Anname praegu liiga kiirelt palli tagasi ja seejärel jookseme ise palli järele. Kannatlikkust on vaja.“

Madis Kalvet: Kohtunik annab poolajavile! Seis 0:0!

Madis Kalvet: Luts mängib end karistusalas löögile. Löök kõige tugevam siiski ei ole ning Begovic püüab palli.

Madis Kalvet: Eesti - Bosnia ja Hertsegoviina kohtumise esimesele poolajale antakse 3 lisaminutit. See on siis raketisaju tulemus.

Madis Kalvet: Holland on asunud A-alagrupi kohtumises Rootsi vastu 2:0 juhtima. Sama grupi mängus on Valgevene löönud ühe värava tagasi, kuid Prantsusmaa juhib veel 2:1. B-alagrupis on Portugal asunud Šveitsi vastu 1:0 juhtima. Tabamus on märgitud Djourou omaväravaks. Sellise seisuga võidaks Portugal B-alagrupi.

Madis Kalvet: 42. minutil on Eestil suurepärane võimalus. Zenjovi lähilöök kahjuks väravaraamide vahele ei lähe.

Madis Kalvet: Ibiševic saab Aksaluga silmitsi - saarlane on ülesannete kõrgusel ja teeb jalatõrje!

Madis Kalvet: Antonovi nurga- ja karistuslöögid on seni olnud pehmelt öeldes kehvad.

Madis Kalvet: 39. minutit mängitud. Eesti saab pikalt palli hoida. Lõpuks teenitakse Klavani tsenderduse järel oma teine nurgalöök. Antonovi poolt antud nurgalöök langeb aga kindlalt Begovici saagiks.

Madis Kalvet: Prantsusmaa on asunud Valgevene 2:0 juhtima ning liigub A-grupi võidu suunas. Kreeka on samal ajal asunud Gibraltari vastu 1:0 juhtima. Kreeklased on selle seisuga liikumas H-alagrupi teisena play-off'i.

Madis Kalvet: Bosnia ja Hertsegoviina on vallanud seni palli 65 % mänguajast, kuid seni ei ole nad teinud väravale ühtegi pealelööki.

Madis Kalvet: 32. minutil saab Antonovi karistuslöögi järel peaga löögile Mets. Löök läheb siiski kindlalt üle värava.

Madis Kalvet: Prantsusmaa on asunud A-alagrupis 1:0 Valgevene vastu juhtima ning liigub grupi võidu suunas.

Madis Kalvet: 25. minutil jõuab Eesti seni oma kõige ohtlikuma pealelöögini. Käit kõmmutab umbes 25 meetri pealt peale, kuid mänguvahend lendab umbes meetri või kahe jagu ristnurgast mööda. Begovic väravas end eriti ei liigutagi.

Madis Kalvet: Läti tahab ikka B-alagrupi 5. kohta ning Andorra vastu on asutud koduplatsil 2:0 juhtima.

Gunnar Leheste: Bosnia pidi fännide pahanduste tõttu alles eelmise valikmängu Belgia vastu teisel staadionil pidama. Kui muidu on nende karukoopaks Zenica, siis laupäeval mängiti Sarajevos.

Madis Kalvet: 20. minutit mängitud. Klavan tõmbab Kodro keskväljal maha ning teenib kollase kaardi.

Madis Kalvet: Vahpeal on teistes mängudes skoori tehtud. Holland juhib 1:0 Rootsi vastu. Läti 1:0 Andorra vastu ja Belgia 1:0 Küprose vastu.

Madis Kalvet: Kohtunik paneb taas palli mängu.

Gunnar Leheste: Üks Bosnia fännide sektoreid lihtsalt lahkub tribüünilt. See ilmselt oli protest oma koondise ja alaliidu vastu.

Madis Kalvet: Kohtumine on mõneks ajaks peatatud! Mäng on kestnud praeguseks 15 minutit. Tossu on väljakul nii palju, et ka nähtavus on tõeliselt halb.

Madis Kalvet: 13. minutit mängitud. Eesti on saanud rohkem mängu sisse - teenitakse lisaks nurgalöögile ka karistuslööke. Seni on karistuslöögid olnud veel väravast kaugel.

Gunnar Leheste: Raketisadu! Mäng tuleb peatada. Bosnia fännid pöörasid täiesti ära. Tuletõrje on kahe ämbriga väljakul.

Madis Kalvet: Nurgalöögi olukorra lõpetuseks saab Klavan löögile, kuid taas on vastaste kaitse vahel ja löök kõige paremini ei õnnestu ka.

Madis Kalvet: 10. minutil teenib Eesti oma esimese nurgalöögi.

Madis Kalvet: 7. minutil on Eestil tekkimas hea võimalus. Zenjov saab isegi löögile, kuid kaitse saab piisavalt segada.

Madis Kalvet: Kui kohtumise eel võis eeldada, et Bosnia ja Hertsegoviina võib tulla Tallinnasse tujutult mängima, kuna MM-pääsme unistus on kadunud, siis matši esimestel minutitel midagi sellist näha ei ole.

Madis Kalvet: Esimeses kohtumises on skoor avatud: Luksemburg on asunud koduväljakul 1:0 Bulgaaria vastu juhtima.

Madis Kalvet: Esimesed kaks minutit on kulgenud Bosnia ja Hertsegoviina taktikepi all. Vastased valdavad palli, kuid kiigutavad seda rohkem keskväljal.

Madis Kalvet: Bosnia ja Hertsegoviina pani palli mängu!

Gunnar Leheste: Selle valiktsükli kõige mõnusam hümnitseremoonia. Bosnialased laulsid võimsalt, Ott oli ka tasemel!

Madis Kalvet: On hümnide aeg. Esmalt külaliste hümn ja seejärel Eesti oma. Edasi ootab ees juba kohtumise avavile.

Gunnar Leheste: Mihhail Kõlvart on kohal!

Gunnar Leheste: Bosnia fännid teavad, kuidas sooja hoida. Tihedalt üksteise kõrval!

Madis Kalvet: H-alagrupis on ka olukord lihtne. Belgia oli esimene Euroopa koondis, kes endale MM-pileti tagas. Teise koha suunas on liikumas Kreeka. Kui kreeklased suudavad Gibraltari alistada, siis jätkavad nemad mängudega play-off'is. Kui nii aga ei lähe, siis jääb just H-alagrupi teise koha omanik kõikide alagruppide peale kõige kehvemaks teise koha omanikuks ja play-off'i ei pääse.H-alagrupi tabeliseis enne viimast vooru: 1. Belgia 25 punkti, 2. Kreeka 16, 3. Bosnia ja Hertsegoviina 14, 4. Eesti 11, 5. Küpros 10, 6. Gibraltar 0.

Madis Kalvet: B-alagrupis on asi lihtne. Viimases voorus kohtuvad omavahel tabeli kaks esimest ehk Šveits ja Portugal. Kui Euroopa meister Portugal võidab, siis tagavad nemad otsepääsme MM-ile ning Šveits jätkab play-off'is. Kui mäng jääb viiki või võidab Šveits, siis on olukord vastupidine.B-alagrupi tabeliseis: 1. Šveits 27 punkti, 2. Portugal 24, 3. Ungari 10, 4. Fääri saared 9, 5. Läti 4, 6. Andorra 4.

Madis Kalvet: A-alagrupist on võitjana edasi MM-ile minemas Prantsusmaa. Esikoha kindlustamiseks tuleb täna Valgevene alistada. Play-off'i on liikumas Rootsi, kes täna võõrustab Hollandit.A-alagrupi tabeliseis enne viimast vooru: 1. Prantsusmaa 20 punkti, 2. Rootsi 19, 3. Holland 16, 4. Bulgaaria 12, 5. Valgevene 5, 6. Luksemburg 5.

Madis Kalvet: Tänaste mängudega tõmmatakse Euroopa valikgruppides mängudele joon alla. Lisaks eestlaste alagrupile ehk H-grupile peetakse mänge ka A- ja B-alagrupis.Tänased kohtumised A-alagrupis: Prantsusmaa – Valgevene, Luksemburg – Bulgaaria, Holland, Rootsi.Tänased kohtumised B-alagrupis: Ungari – Fääri saared, Läti – Andorra, Portugal – Šveits.Tänased kohtumised H-alagrupis: Belgia – Küpros, Eesti – Bosnia ja Hertsegoviina, Kreeka – Gibraltar.

Raul Ojassaar: Päris kõvad nimed on pingile jäetud - Džeko, Bešić, Višća.

Raul Ojassaar: Bosnia algrivistus:

Raul Ojassaar: Vaat et uskumatu pilt tund aega enne kohtumise avavilet: Lilleküla staadioni murujooni värvitakse üle!

Raul Ojassaar: Eesti läheb seega pisut ründavamalt kui Eesti press eeldas. Ilja Antonov alustab keskväljal, suurima üllatusena on aga pingil Enar Jääger, kelle asemel alustab Nikita Baranov.

Raul Ojassaar: Mina ja Gunnar oleme nüüd staadionil kohal. Vaatepilt on suhteliselt trööstitu: vihma kallab päris jõhkralt. Ajakirjanikele on pressitsoonis eraldatud lapid, millega laudu natukenegi kuivatada.

