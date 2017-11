OTSEBLOGI JA FOTOD | Flora saab Levadia koduõuel tiitli kätte. Kuidas jagunevad teised kohad?

Eesti jalgpalli Premium liigas peetakse täna 36. ehk viimane voor. Kõik viis mängu algavad kell 13. Delfi kajastab pidulikku lõpuspurti otseblogi vahendusel.

Meister selgus juba eelmisel nädalal - FC Flora saab täna Kadrioru staadionil kätte oma 11. tiitli. Ometi on ka intriigi viimases mängus, sest tänavused kolm kohtumist igipõliste rivaalide vahel on jäänud viiki.

"Võitleme lõpuni, tahame hooaja viimase mängu võita. Ootan kõiki meie poolehoidjaid laupäeval staadionile meile kaasa elama!” ütles Eesti Jalgpalli Liidu eelvaates ründaja Rimo Hunt.

"Tahame hooaja võidukalt lõpetada!" sõnas ka Levadia peatreener Igor Prins.

Flora kapten Brent Lepistu: "Tiitel on võidetud ja poistel on emotsioon laes. Selle sama emotsiooni pealt läheme kindlasti Kadriorgu võitma, et hiljem topelt emotsiooni pealt vastaste kodustaadionil karikat tõsta. Aga juhtugu mis tahes, tiitlit keegi meilt laupäeval ära võtta ei saa!"

Lisaks tiitliomanikule on kindel ka see, et Levadia võtab sel hooajal hõbemedalid, Nõmme Kalju pronksi ning tiitlikaitsja FCI (endine Infonet) jääb esimesena poodiumilt välja. Paigas on ka Narva Transi viies koht, kuid kohad 6.-8. on veel lahtised. Tartu Tammekal ja Sillamäe Kalevil on 36, Paide linnameeskonnal 35 silma.

Tänased mängud:

Sillamäe Kalev - Viljandi Tulevik

Paide linnameeskond - Pärnu Vaprus

Nõmme Kalju - Narva Trans

Tallinna FCI - Tartu Tammeka

FC Levadia - FC Flora