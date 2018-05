OTSEBLOGI | FC Flora ja FCI Levadia selgitavad tänavuse karikavõitja

Jalgpalli Eesti karikavõistlustel peetakse täna finaal. Lilleküla staadionil toimuvale esikohamängule on jõudnud FC Flora ning FCI Levadia.

Mullune Eesti meister FC Flora on karikavõitjaks kroonitud kokku seitsmel korral. Viimane triumf pärineb hooajast 2015/16. Varasemad võidud on tulnud 1994/95, 1997/98, 2007/08, 2008/09, 2010/11 ja 2012/13.

Levadia on karikavõitjaks tulnud ühe korra rohkem ehk esikohti on neil kaheksa. Karikavõitjaks on nad kroonitud hooaegadel 1998/99, 1999/2000, 2003/04, 2004/05, 2006/07, 2009/10, 2011/12 ja 2013/14.

Eelmisel hooajal võitis Eesti karikavõistlused FC Infonet, kes on nüüdseks osa FCI Levadiast.

Kohtumine algab kell 16.00. Delfi toob kohtumise põnevamad sündmused lugejateni otseblogi vahendusel.