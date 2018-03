OTSEBLOGI | Eesti vutikoondis astub vastu Leedut nüpeldanud Gruusiale

Eesti, Gruusia, Armeenia ja Leedu on selles koondiseaknas omavahel läbi mängimas vaat et miniturniiri: kui laupäeval mängis Eesti Jerevanis Armeeniaga, siis Leedu kohtus samal ajal Tbilisis Gruusiaga. Täna on Eesti ja Leedu kohad vahetanud: eestlased mängivad Gruusiaga, leedulased Armeeniaga.

Eesti tegi mäletatavasti laupäeval armeenlastega 0:0 viigi, Gruusia võitis samal ajal Leedut avapoolaja väravatest koguni 4:0.

Tänasele kohtumisele Mikheil Meshki staadionile on oodata täismaja ehk enam kui 27 000 pealtvaatajat, kusjuures Gruusia jalgpalliliit pealtvaatajatelt piletiraha ei küsi.

Viimati kohtusid kaks koondist 2015. aasta novembris Tallinnas, kui Eesti sai Ats Purje, Artur Pika ja Maksim Gussevi tabamustest ilusa 3:0 võidu. Samas kohtumises tegi mäletatavasti oma debüüdi grusiinide eest FC Flora poolkaitsja Zakaria Beglarišvili, kes mõtleb nüüd Eesti esindamise peale.

Kohtumine Tbilisi suuruselt teisel staadionil algab Eesti aja järgi kell 18.00, Delfi Sport on kohapeal ja toob olulised sündmused nii mängu eel, ajal kui järel huvilisteni otseblogi vahendusel.

Eesti algkoosseis: Marko Meerits; Artur Pikk, Ragnar Klavan, Igor Morozov, Joonas Tamm, Taijo Teniste; Mattias Käit, Ilja Antonov, Brent Lepistu, Sergei Zenjov; Henri Anier.

Kuigi Martin Reim vihjas, et võib täna mängima minna kahe puhta ründajaga ja nii Sergei Zenjov kui Henri Anier ka koosseisus on, alustab Zenjov esialgu siiski vasakul äärel. Mitmed põhimehed saavad täna algrivistusest puhkust: nõnda ei alusta täna näiteks Mihkel Aksalu, Karol Mets, Konstantin Vassiljev ja Siim Luts.

Jalgpalli maavõistlus: Gruusia - Eesti

Raul Ojassaar, Tbilisi: Kui kedagi huvitab, miks ei ole koosseisus Karol Metsa, siis meest natuke säästetakse: ta on viimasel ajal nii klubis kui koondises väga palju mänginud ning tal on ka väike terviseprobleem: reie kakspealihase pinge.

Raul Ojassaar, Tbilisi: Eestil on täna sealjuures võimalik teha ajalugu - mitte kunagi varem pole seitse mängu järjest suudetud kaotust vältida. Praegu on seeria kuue peal.

Raul Ojassaar, Tbilisi: Gruusia algrivistus: Giorgi Makaridze, Otar Kakabadze, Jemal Tabidze, Solomon Kvirkvelia, Laša Šergelašvili, Jaba Kankava (k), Valeri Qazaišvili, Nika Kvekveskiri, Giorgi Merebašvili, Giorgi Papunašvili.

Raul Ojassaar, Tbilisi: Eesti algrivistus ka graafilisel kujul:https://www.facebook.com/jalgpalleestis/photos/a.10153306434928815.1073741838.110931113814/10156113567503815/?type=3&width=500

Raul Ojassaar, Tbilisi: Gruusia on tõeline sihvkavabariik. Staadionil pingiridade vahel ringi käies jääb mulje, et laupäevase Leedu-mängu ajal sõi IGA pealtvaataja neid vähemalt ühe paki, juba praegu staadionile sõites oli näha, kuidas kohalikud maiustasid. Isegi sõjaväeorkester ja miilitsad!

Raul Ojassaar, Tbilisi: Täpsustatud andmed räägivad nüüd seda, et formatsioon on ikkagi 5-4-1, kus Käit on paremal ja Zenjov vasakul äärel. Usutavasti on aga tegu sellise asetusega, mida saab mängu ajal ka vastavalt vajadusele nihutada.

Raul Ojassaar, Tbilisi: Nüüd on ka Eesti algkoosseis olemas! Väravas alustab täna Marko Meerits, kaitseliinis vasakult Artur Pikk, Ragnar Klavan, Igor Morozov, Joonas Tamm, Taijo Teniste, kolmeses poolkaitses Mattias Käit, Ilja Antonov ja Brent Lepistu ning tõepoolest, oleme kahe puhta ründajaga: ees alustavad Henri Anier ja Sergei Zenjov.

Raul Ojassaar, Tbilisi: Algkoosseise meile veel ei pakuta, ent Martin Reim lubas, et näeme viit-kuut vahetust, mistõttu võib arvata, et võimaluse saavad päris mitmed pallurid, kes tavapäraselt põhikoosseisu ei kuulu. Eks näis, koosseisudeni ei tohiks enam kaua aega olla.

Raul Ojassaar, Tbilisi: Tere õhtupoolikut! Delfi Sport on Mikheil Meshki staadionil kohal ning mänguks juba põhimõtteliselt valmis. Avavileni on jäänud poolteist tundi, nii et on paras aeg meie otseblogiga alustada!