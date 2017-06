OTSEBLOGI | Eesti vutiklubid saavad teada hooaja tähtsaimate mängude vastased

Meistrite liiga loosiga tehakse algust kell 13, Euroopa liiga loosiprotsess algab meie aja järgi kell 14.00.

Lisaks esimese ringi paaridele saavad Eesti klubid teada ka võimalikud vastased teises eelringis.

FCI Tallinn kohtub Meistrite liiga esimeses eelringis Malta meistri Hiberniansiga. Esimene kohtumine peetakse Maltal, kordusmatš Tallinnas.

FC Levadia võimalikud vastased Euroopa liiga esimeses eelringis:

Bangor City (WAL)

Cork City (IRL)

SJK Seinäjoki (FIN)

Sūduva (LTU)

KÍ Klaksvík (FRO)

FC Flora võimalikud vastased Euroopa liiga esimeses eelringis:

Haugesund (NOR)

Ventspils (LVA)

Vaduz (LIE)

Midtjylland (DEN)

Domžale (SVN)

Nõmme Kalju võimalikud vastased Euroopa liiga esimeses eelringis:

Jelgava (LVA)

B36 Tórshavn (FRO)

Connah's Quay Nomads (WAL)

Ballymena United (NIR)

Prishtina (KOS)

Meistrite liiga ja Euroopa liiga eelringide loos

Raul Ojassaar: Viie minuti pärast hakatakse pihta ka Meistrite liiga teise loosiga, kust selgub infonetlaste võimalik vastane järgmises ringis.

Raul Ojassaar: FCI Tallinn saab vastaseks Malta klubi Hiberniansi! Teise mängu peavad Eesti meistrid kodus.

Raul Ojassaar: Praegu algab Meistrite liiga esimese eelringi loos. Oma vastase saab teada FCI Tallinn. Kõik vastased on sellised, kelle vastu on Eesti klubi favoriidiks.

Raul Ojassaar: 20 võimalikust vastasest on Eesti klubid varem kohtunud vaid kahega: Walesi klubi TNSi alistas Levadia 2000. aastal kahe mängu kokkuvõttes 6:2, FC Vaduziga läks Nõmme Kalju kokku alles kaks aastat tagasi ning sai siis kindla 1:5 kaotuse.

Raul Ojassaar: Täna loositakse nii Meistrite liigas kui Euroopa liigas ära nii avaringi kui teise ringi vastasseisud. See tähendab, et Eesti klubid, kes alustavad kõik avaringist, saavad teada ka selle vastase, kes oleks edu korral nende järgmine oponent.

Raul Ojassaar: Tere päevast kõigile jalgpallisõpradele! See suvine põnev aeg on taas käes, kui Eesti klubid asuvad võitlusesse euromängudel - juba täna saame teada, millised vastased meie tiime avaringis ootavad!