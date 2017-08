OTSEBLOGI | Eesti koondis tegi Kreeka vastu südika avapoolaja, seis endiselt 0:0

Eesti algkoosseis: Mihkel Aksalu; Ken Kallaste, Ragnar Klavan, Enar Jääger, Nikita Baranov, Taijo Teniste; Dmitri Kruglov, Mattias Käit, Aleksandr Dmitrijev, Sergei Zenjov; Henri Anier.

Mängu eel:

Georgios Karaiskakise nimelisel staadionil, mida igapäevaselt kasutab Pireuse Olympiakos, seisab Eestil ees raske ülesanne: Kreekalt võõrsil punkt(e) röövida.

Eelmisel sügisel kaotasime samale vastasele Lillekülas õnnetult 0:2, kuigi mängupilt andis lootust enamaks. Kuidas läheb seekord?

Seesama võit on sealjuures kreeklaste seni viimaseks võiduks üldse. Kui meie oleme harjunud, et Eesti koondis mängib igal aastal ka portsu sõprusmänge, siis kreeklased seda teed läinud ei ole ning on kahele kevadisele valikmängule lisaks pidanud vaid ühe maavõistluskohtumise, eelmisel sügisel Valgevenega.

Kõik need kolm matši on lõppenud kreeklaste jaoks kas kaotuse või viigiga: selsamal Karaiskakise areenil kaotati 0:1 Valgevenele ja tehti Bosniaga 1:1 viik (Kreeka viigivärav alles viiendal üleminutil!), võõrsil tehti väravateta viik Bosniaga.

Eestil on samast perioodist ette näidata muuhulgas võidud Horvaatia, Läti ning Antigua ja Barbuda üle, kaks kaotust Belgiale ning viigid Küprose ja St Kittsi ja Nevisega. Martin Reim on viimaste mängude põhjal justkui mingisugust tasakaalu leidmas, kuid võõrsilmäng Kreekaga paneb selle tundumuse tõsiselt proovile.

Kui Kreeka poolelt jääb matšist kindlasti eemale ründaja Kostas Mitroglou, siis Eesti poolelt mängukeelu tõttu Karol Mets ja Artjom Dmitrijev. Vigastusest taastuv Konstantin Vassiljev ei alusta algkoosseisus, samuti on väikese küsimärgi all Siim Lutsu osalemine.

Milliseks võiks kujuneda meie algkoosseis? Seda loe siit!

Alagrupi seis:

Kreeka ja Eesti kohtumine algab täna õhtul kell 21.45 ning Delfi Sport kajastab mängu kohapealt nii selle eel, ajal kui järel põhjaliku otseblogi vahendusel.

Kreeka - Eesti MM-valikmäng

Raul Ojassaar, Pireus: Belgia juhib küll Gibraltari vastu 6:0, kuid Axel Witsel on suutnud endale punase kaardi võtta!

Raul Ojassaar, Pireus: Nonii, mida esimese 45 minuti kokkuvõtteks öelda? Seis on rõõmustav, mängupilt on, noh, selline talutav, vähemalt seni, kuni taga null püsib. Eesti läks selgelt kaitsma ning on selle ülesandega praegu veel toime tulnud. Kreekal on küll momente olnud, kuid mitte selliseid, mida saaks liigitada vana hea terminiga "sajaprotsendiline võimalus". Püsime, elame!

Raul Ojassaar, Pireus: Saame küll nurgalöögi, kuid minut on täis ning Iisraeli kohtunik seda mängida ei luba. Poolaeg!

Gunnar Leheste: Kreeka hakkab nüüd kindlasti Teniste poolt veel rohkem kimbutama ja selle kollase kaardiga osavalt mängima.

Raul Ojassaar, Pireus: Üks lisaminut avapoolajale. Aksalu nüüd pillab suhteliselt lihtsa palli, kuid õnneks seda ära ei karistata.

Raul Ojassaar, Pireus: Esimene kollane kaart läheb täna Taijo Tenistele - korduvate rikkumiste eest.

Raul Ojassaar, Pireus: Teistes meie grupi mängudes on sealjuures skoor juba avatud. Belgia on Gibraltari vastu avapoolajal juba 5:0 ees, Bosnia juhib võõrsil Küprose vastu. Mõlemad on Kreekale halvad uudised.

Raul Ojassaar, Pireus: Õnneks paneb Fortounis selle otse üle otsajoone. Meie mees!

Raul Ojassaar, Pireus: Teniste annab lohaka puutega vastastele nurgalöögi.

Gunnar Leheste: Ekraani nurk paistab udune. Püro?

Raul Ojassaar, Pireus: Olime nüüd juba surve alla jäämas. Donise pomm vihises meeter-poolteist väravast mööda.

Gunnar Leheste: Aksalu oli õigel ajal õiges kohas. Kaks sammu paremale või vasakule ja mängust oleks juba põnevus kadunud.

Raul Ojassaar, Pireus: Terav pall meestesumma sisse, Manolas paneb sealt pea vastu, aga õnneks tuleb löök täpselt Aksalu pihta! Praegu küll vedas. Standardolukordade ajal peame olema paremad.

Raul Ojassaar, Pireus: AKSALULT IMELINE REAKTSIOONITÕRJE!

Raul Ojassaar, Pireus: Teniste vastu võetakse suhteliselt pehme viga ning Kreeka saab karistusala nurga lähedalt trahvilöögi.

Raul Ojassaar, Pireus: Kreeka vastab kohe mitme hea tsenderdusega, mis äratab tõeliselt üles ka publiku. Kuigi otsatribüünid on sisuliselt täiesti tühjad, on atmosfäär päris hea.

Raul Ojassaar, Pireus: Eestil tekkis päris hea moment, kui pall Kreeka kastis tükk aega ohtlikult lahti jäi, aga löögile me paraku ei jõudnud.

Raul Ojassaar, Pireus: Klavani suurepärane diagonaal leiab Teniste, kes meile teise nurgalöögi teenib.

Raul Ojassaar, Pireus: Nagu arvata võis, on Eesti väga kaitsev. Kohati ollakse lausa kümne mehega oma kasti ümber, vaid Henri Anier ootab vasturünnakuid.

Raul Ojassaar, Pireus: Kreeklased murravad vasakult äärelt sisse ning Donis tsenderdab ohtlikult, õnneks ühtegi oma meest ta üles ei leia. Esimesed 12 minutit on olnud meie poolt soliidsed, kaitse on seni pidanud.

Raul Ojassaar, Pireus: Nurgalöök Eestile! Käidi hea surve paneb vastaste kaitsjad plindrisse ning saame korneri.

Raul Ojassaar, Pireus: Pall jõuab alles teist korda Eesti karistusalasse, kümnelt meetrit tuleb peaga löök ning Aksalu peab tegema suurepärase tõrje!

Raul Ojassaar, Pireus: 65 sekundit on möödas - Lillekülas olime seks ajaks juba kaotusseisus. Huhh!

Raul Ojassaar, Pireus: Mäng algas!

Raul Ojassaar, Pireus: Kreeklased hümni laulmise ajal just erilist vaimustust välja ei näidanud, aga tribüünile rulliti lahti uhke särk. Suurus XXXXXXXXXXXXXL? :)

Raul Ojassaar, Pireus: Eesti mängib sinimustsinises, Mihkel Aksalu aga üleni tumerohelises. Ei tulegi esimese hooga meelde, millal Eesti väravavaht sellises vormis pallis.

Raul Ojassaar, Pireus: Meeskonnad sammuvad väljakule!

Raul Ojassaar, Pireus: Publikut Georgios Karaiskakise staadionile tasapisi koguneb. Tundub, et kreeklane on selles mõttes eestlasega sarnane: tribüünile tulek jäetakse suhteliselt viimasele minutile. Täismaja täna oodata ei ole, aga 15 000 kanti võiks ju inimesi ikka kohale voorida. Hetk tagasi kõlas aga ühendkoorilt võimas "Ellas, Ellas!"

Raul Ojassaar, Pireus: Tasub meelde tuletada, et Eestil on päris mitu meest täna ka mängukeelu ohus - ehk täna teenitud kollane kaart jätaks nad pühapäevasest üliolulisest kodumängust Küprosega eemale. Nimekiri on esinduslik: Ragnar Klavan, Konstantin Vassiljev, Aleksandr Dmitrijev, Nikita Baranov.

Raul Ojassaar, Pireus: Eesti koondis tuli mõned minutid tagasi valju vilekoori saatel sooja tegema. Soojast rääkides, siis seda on väga parajalt. Kraadiklaas näitab 27 soojakraadi ning kui jalgpalli vaatamiseks on paremat ilma raske leida, siis loodame, et Eesti meestel mängida liiga palav ei ole.

Raul Ojassaar, Pireus: Olympiakose kodustaadion mahutab pisut üle 33 tuhande pealtvaataja. Täna päris täismaja ilmselt oodata ei ole - näiteks kohtumist Bosniaga käis siin kaemas natuke üle 20 tuhande silmapaari.

Raul Ojassaar, Pireus: https://twitter.com/eestijalgpall/status/903312693066694657

Raul Ojassaar, Pireus: Ehk kõik 11 meest on samad, kes Delfi Spordi ennustuses. Ainsate nüanssidena on hetkel asetatud Kruglov poolkaitsesse ja Kallaste kaitsesse, paberi peal on keskmiseks kaitsjaks asetatud Jääger.

Raul Ojassaar, Pireus: Siit see tuli! Eesti algkoosseis: Mihkel Aksalu; Ken Kallaste, Ragnar Klavan, Enar Jääger, Nikita Baranov, Taijo Teniste; Dmitri Kruglov, Mattias Käit, Aleksandr Dmitrijev, Sergei Zenjov; Henri Anier.

Raul Ojassaar, Pireus: Algkoosseisude avaldamiseni on veel natuke aega - pool tundi, kui täpne olla, nii et meie hommikused spekulatsioonid veel kehtivad. Lugege üle! http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/delfi-kreekas-eesti-algkoosseisu-osas-on-uks-suur-kusimus?id=79362348

Raul Ojassaar, Pireus: Tere õhtust kõigile jalgpallihuvilistele siit Pireusest, Olympiakose kodustaadionilt! Juba pooleteise tunni pärast alustab Eesti vutikoondis parajas põrgukatlas järjekordset MM-valikmängu, kui läheme vastamisi kohaliku Kreekaga.