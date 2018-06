OTSEBLOGI | Eesti koondis jäi MM-ile sõitva Maroko vastu varakult kaotusseisu

FIFA edetabelis 44. kohal asuv Maroko tuleb kohtumisele vastu 17-mängulise kaotuseta seeria pealt. Viimati jäädi 2017. aasta oktoobris Aafrika Rahvuste karikal 0:1 alla Kamerunile. MM-i eelsetes sõprusmängudes on alistatud 2:1 Serbia, 2:0 Usbekistan ja 2:1 Slovakkia ning tehtud 0:0 viik Ukrainaga.

Maroko tuntuimad mängijad on Torino Juventuse keskkaitsja Medhi Benatia, 19-aastane Madridi Reali kaitsja Achraf Hakimi ja 32-aastane Istanbuli Fenerbahce äärekaitsja Nabil Dirar.

MM-il kohtub Maroko 15. juunil Iraani, 20. juunil Portugali ja 25. juunil Hispaaniaga.

Mäng algab kell 19. Delfi teeb kohtumisest tekstipõhise otseülekande.

Eesti - Maroko

Gunnar Leheste: 56. minut: vasakult äärelt teenib Eesti kohe järgmise karistuslöögi. Taas takistati Zenjovi.

Gunnar Leheste: Nurgalöögi järel saab karistusala äärelt õhust löögile Gert Kams, aga see pall läheb kõvasti mööda.

Gunnar Leheste: Vassiljev lõi karistuslöögist otse peale, väravavaht tõrjus palli nurgalöögiks. Esimene asjalik võimalus meile!

Gunnar Leheste: 54. minut: Esimene kollane kaat tuleb Maroko mängijale Noureddine Ambrabatile Zenjovi takistamise eest karistusala vasaku nurga juured.

Gunnar Leheste: Maroko teeb teise poolaja alguses kolm vahetust korraga. Meie jätkame vanade meestega.

Gunnar Leheste: Esimene poolaeg läbi.

Gunnar Leheste: Paraku sellest asja ei saa. Marek Kaljumäe pikk sööt jätkuolukorras oli täiesti ebaõnnestunud.

Gunnar Leheste: Kamsi tsenderdusest võidab Eesti veel poolaja lõpus nurgalöögi.

Gunnar Leheste: Vassiljevi tsenderdus on taas liiga pikk.

Gunnar Leheste: 44. minut: Kamsile tehakse paremal äärel liiga. Eestile küljejoone äärest karistuslöök.

Gunnar Leheste: 43. minut: Järjekordne ohtlik Maroko rünnak. El Ahmadi Aroussi löögist raksatab pall posti!

Raul Ojassaar: Jürgensonilt täiesti tarbetu viga, aga kõige suurem süü langeb olukorras ikkagi Aksalule. Väga mittetemalik eksimus olukorras, mis ei oleks muudmoodi olnud mitte ühegi külje alt ohtlik.

Gunnar Leheste: 39. minut: Eesti saab kohe karistuslöögi ning tekitab üle pika aja teravust, aga pall lendab kõikide vastase karistusalla läinud Sinisärkide nina alt läbi.

Gunnar Leheste: Penalti tekitanud vea tegi karistusala vasakus nurgas Jürgenson, kartes ilmselt, et muidu toimetatakse pall tühja väravasse. Aksalu oli hetk varem väravast kaugele välja uitama läinud.

Gunnar Leheste: 0-2 Hakim Ziach lööb penalti alla ja keskele, Aksalu hüppas paremale.

Gunnar Leheste: 37. minut: PENALTI MAROKOLE!

Raul Ojassaar: Marokolaste pahameel Pika asjus tulenes ilmselt asjaolust, et tegu oli nende parima mehe Ziyechiga.

Gunnar Leheste: Maroko fännid ja paar varumeestki olid valmis Artur Pikal kõri läbi lõikama. Tegelikult ei teinud ta midagi hullu, peatas vaid selja tagant libistamisega Maroko kiirrünnaku.

Gunnar Leheste: Vassiljev mängis nurgalöögi lühidalt lahti, aga Pika pealelöök põrkus Maroko kaitsjatega.

Gunnar Leheste: 32. minut: kiirrünnakul ründesse lülitunud Gert Kams teenib Eestile esimese nurgalöögi.

Gunnar Leheste: 30. minut: Karol Mets ja Artjom Dmitijev olid värava lähistel lähedal väga rumalale pallikaotusele. Valgeid särke oli ümberringi palli noolimas, aga õnneks sai Aksalu selle klaariks löödud.

Gunnar Leheste: 25. minut: Eesti esimene standardolukord, ülikauge karistuslöök ebaõnnestub täielikult. Vassiljevi tsenderdus läheb pikaks ja veereb üle otsajoone.

Gunnar Leheste: 18. minut: Maroko rünnak lõppes pealelöögiga üle värava, aga kurb on vaadata, kui kiiresti on nad valmis palli tagasi võitma ja igast asendist survet avaldama. Samas kui palli hoides mängitakse meie mehed lihtsalt kiirete söötudega üle. Kui muidu ei saa, siis kasvõi jalge vahelt.

Gunnar Leheste: 0-1 Maroko lööb kontrarünnakust esimese ära! Värava autoriks Younes Belhanda. Osavate söötudega mängiti end kasti. Belhanda pani jala vahele umbes kolme meetri pealt.

Gunnar Leheste: 9. minut: Maroko esimene nurgalöök ohtlikuks ei kujunenud. Jürgenson sai väravaesises rüseluses pisut haiget ja vajas tohterdamist.

Gunnar Leheste: 8. minut: Ahmadi Aroussi saab enda nimele juba teise pealelöögi. Seekord oli täpsem, aga Aksalu püüdis palli kindlalt.

Gunnar Leheste: Maroko fänne on Tallinnasse tublisti tulnud. Üks küljetribüüni sektor on täielikult nende hõivatud. Pressitribüünil teeb üks marokolane telefoniga raadioreportaaži.

Gunnar Leheste: 3. minut: Henri Anier murdis end karistusalasse ja põrutas vasakuga üle värava. Mõlemal satsil on alles sihiku paika seadmise aeg.

Gunnar Leheste: 2. minut: esimene pealelöök on sooritatud. Karim El Ahmadi Aroussi kõmmutas kaugelt üle.

Gunnar Leheste: Avavile on kõlanud.

Gunnar Leheste: Hümnid kuulatud. Värske superstaar Uudo Sepp laulis meie oma.

Gunnar Leheste: Fännid pole koondisele Balti turniiri esikohata jäämist andestanud.

Raul Ojassaar: Mattias Käit vigastas eile trennis hüppeliigest ning seetõttu täna kaasa ei tee. https://twitter.com/eestijalgpall/status/1005472759319851010

Gunnar Leheste: Kui keegi mõtleb, miks pole Maroko satsis nende suurimat staari Benatiat, siis ametlikult on ta koosseisus kui Mehdi Amine El Mouttaqui (nr 5).

Gunnar Leheste: Eesti koosseisus on toimunud ootamatu muudatus. Mattias Käit lonkab ja jälgib soojendust pingilt. Tema asemel on jalgpalliliidu kodulehel koosseisu märgitud Sergei Zenjov.

Gunnar Leheste: Maroko koosseis: 12-Munir Mohamedi, 2-Achraf Hakimi, 5-Mehdi El Mouttaqui, 6-Romain Saiss, 7-Hakim Ziyech, 8-Karim El Ahmadi, 9-Ayoub El Kaabi, 10-Younes Belhanda, 14-Mbark Boussoufa, 16-Nordin Amrabat, 18-Amine Harit.

Raul Ojassaar: Eesti tänane algkoosseis on selgunud!Mihkel Aksalu, Artur Pikk, Karol Mets, Madis Vihmann, Marek Kaljumäe, Markus Jürgenson, Artjom Dmitrijev, Mattias Käit, Konstantin Vassiljev, Gert Kams, Henri Anier.

Raul Ojassaar: Tere õhtust staadionilt! Juba vaat et poolteist tundi enne avavilet oli staadionil kohal päris arvukas Maroko toetajaskond, kes on otsatribüüni asemel kohe pressisektori kõrval küljetribüünil. 30-40 nägu lehvitavad lippe ja tervitavad tuttavaid. Mine tea, ehk reisivad nemadki peagi Venemaale MM-ile. Huvitav on see, kuidas nad tavapärase võõrsilsektori asemel just siia sattusid. Loodetavasti ei tekita see täna pahandusi.

