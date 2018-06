OTSEBLOGI | Eesti jalgpallikoondis võtab mõõtu MM-il osaleva Marokoga

FIFA edetabelis 44. kohal asuv Maroko tuleb kohtumisele vastu 17-mängulise kaotuseta seeria pealt. Viimati jäädi 2017. aasta oktoobris Aafrika Rahvuste karikal 0:1 alla Kamerunile. MM-i eelsetes sõprusmängudes on alistatud 2:1 Serbia, 2:0 Usbekistan ja 2:1 Slovakkia ning tehtud 0:0 viik Ukrainaga.

Maroko tuntuimad mängijad on Torino Juventuse keskkaitsja Medhi Benatia, 19-aastane Madridi Reali kaitsja Achraf Hakimi ja 32-aastane Istanbuli Fenerbahce äärekaitsja Nabil Dirar.

MM-il kohtub Maroko 15. juunil Iraani, 20. juunil Portugali ja 25. juunil Hispaaniaga.

Mäng algab kell 19. Delfi teeb kohtumisest tekstipõhise otseülekande.

Eesti - Maroko

Raul Ojassaar: Mattias Käit vigastas eile trennis hüppeliigest ning seetõttu täna kaasa ei tee.

Gunnar Leheste: Kui keegi mõtleb, miks pole Maroko satsis nende suurimat staari Benatiat, siis ametlikult on ta koosseisus kui Mehdi Amine El Mouttaqui (nr 5).

Gunnar Leheste: Eesti koosseisus on toimunud ootamatu muudatus. Mattias Käit lonkab ja jälgib soojendust pingilt. Tema asemel on jalgpalliliidu kodulehel koosseisu märgitud Sergei Zenjov.

Gunnar Leheste: Maroko koosseis: 12-Munir Mohamedi, 2-Achraf Hakimi, 5-Mehdi El Mouttaqui, 6-Romain Saiss, 7-Hakim Ziyech, 8-Karim El Ahmadi, 9-Ayoub El Kaabi, 10-Younes Belhanda, 14-Mbark Boussoufa, 16-Nordin Amrabat, 18-Amine Harit.

Raul Ojassaar: Eesti tänane algkoosseis on selgunud!Mihkel Aksalu, Artur Pikk, Karol Mets, Madis Vihmann, Marek Kaljumäe, Markus Jürgenson, Artjom Dmitrijev, Mattias Käit, Konstantin Vassiljev, Gert Kams, Henri Anier.

Raul Ojassaar: Tere õhtust staadionilt! Juba vaat et poolteist tundi enne avavilet oli staadionil kohal päris arvukas Maroko toetajaskond, kes on otsatribüüni asemel kohe pressisektori kõrval küljetribüünil. 30-40 nägu lehvitavad lippe ja tervitavad tuttavaid. Mine tea, ehk reisivad nemadki peagi Venemaale MM-ile. Huvitav on see, kuidas nad tavapärase võõrsilsektori asemel just siia sattusid. Loodetavasti ei tekita see täna pahandusi.

