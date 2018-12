OTSEBLOGI | Eesti jalgpallikoondis saab teada uue valiksarja vastased. Keda sooviksid näha sina?

2020. aasta EM-valikturniiri alagruppide loos

Raul Ojassaar: Inglismaa on A-grupis, Portugal B-grupis, Holland C-grupis ning Šveits D-grupis.

Raul Ojassaar: Loos algab! Esimesena võetakse ette Rahvuste liigas finaalturniirile jõudnud neli meeskonda, kes paigutatakse garanteeritult viieliikmelistesse alagruppidesse, et nad saaksid tuleva aasta juunis Rahvuste liiga võitja välja selgitada.

Gunnar Leheste: Amps Arenal toimub kohalviibijate seas hääletus. Väike auhind on ka välja pandud. Mina pakkusin, et saame viiese grupi ja vastased oleks Portugal, Ukraina, Iirimaa ja Makedoonia.

Raul Ojassaar: Kõige raskem loos oleks aga ilmselt midagi sellist: Prantsusmaa, Saksamaa, Serbia, Eesti, Makedoonia, Läti.

Raul Ojassaar: Kõige paremad edasipääsuvõimalused tooks meile ilmselt selline alagrupp: Prantsusmaa, Island, Põhja-Iirimaa/Iirimaa, Eesti, Gibraltar, San Marino.

Gunnar Leheste: Marek Lemsalult küsiti, millist gruppi meile vaja oleks - kas sellist, kus on võimalus tulemust teha või pigem atraktiivset? "Meil on vaja kindlasti edasi pääseda. Kui ikka võimalust on, tuleb see valida. Oleme ju häid koondisi näinud siin mängimas küll, seda häda meil ei ole. Pigem ootaks edasi pääsemise võimalust," vastas ekskoondislane.

Gunnar Leheste: A. Le Coq Arena Ampsu pubis toimub loosimise ühisvaatamine. Kohal on mõned fännid, jalgpalliliidu töötajad ning Eesti koondislastest Sander ja Eino Puri ning väravavahid Pavel Londak ja Sergei Lepmets.

Geity: Hollandit tahaks väääääga uuesti näha!!!

Skeptik: Paluks vastaseid kellega pole sel sajandil mängitud nagu Saksamaa või Austria või Kosovo. Või tiimide seast kellega mängiti oma 10+ aastat tagasi nagu Hispaania, Venemaa, Taani, Tšehhi, Slovakkia, Iisrael jne