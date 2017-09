OTSEBLOGI | Eesti jalgpallikoondis noolib tuulisel Lilleküla staadionil president Kaljulaidi pilgu all võitu Küprose üle

Eesti jalgpallitiim läbis selles koondiseaknas esimese eksami hindele viis, kui Kreekaga mängiti võõrsil 0:0 viiki. Täna õhtul seisab ees teine kontrolltöö: kodus on Küprose vastu vaja võitu.

Eesti ja Küprose MM-valikmäng algab täna õhtul kell 19.00 A. Le Coq Arenal. Delfi Sport kajastab kohtumist otseblogi vahendusel.

MM-valikmäng: Eesti - Küpros Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Kumbki meeskond vahetusi pole teinud. Meil endiselt platsil Aksalu, Teniste, Baranov, Jääger, Mets, Pikk, Antonov, Zenjov, Purje, Käit, Anier. Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Teine poolaeg algas! Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Esimese poolaja statistika: Pealelöögid: Eesti 3, Küpros 1Nurgalöögid: Eesti 4, Küpros 1Suluseisud: Eesti 1, Küpros 4Pallivaldamine: Eesti 55 %, Küpros 45 %Oleme andnud 248 söötu, vastased 187 Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Abitreener Janno Kivisild ETV-le: "Meil on selged ideed-mõtted, kust on võimalik eduni jõuda. Diagonaalpallid on üks võtmesõna, mida peame aktiivsemalt kasutama ja kust saaks Küprose kaitseliini ja ääri survestada. Taijol ja Arturil on ruum olemas, et väljakule laius anda. Meil on konkreetsed asjad, kus juurde panna. Alustame arvatavasti teisel poolajal sama koosseisuga, kui kellelgi midagi juhtunud pole." Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Antonov keerutas palli esimesse posti Zenjovi peale, aga pall ja Sergei pea kokku ei saanud. Esimene poolaeg lõppenud! Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Käit kukub efektselt ja Eesti saab vasakul äärel hea karistuslöögi võimaluse. Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Purjel super võimalus! Triblas kasti vasakus ääres ühest mehest mööda, aga pealelöök läheb teise kaitsja rikošetist nurgalöögiks. Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 45. minut: Küprose kaitsja Kostas Laifise kauglöök (madal) läheb väravast mööda. Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Seekord läheb Antonovi nurgalöök liiga kõrgeks ja lendab üle meie meeste peade teisele poole auti. Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 43. minut: Zenjov teenib Eestile kolmanda nurgalöögi. Vasakul. Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 38. minut: Ilusaid triblamisi pakume küll värava lähistel nii äärtel kui keskel, kuid pealelöögiga need tavaliselt ei lõppe. Viimase näite pakkus just Ats Purje. Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 32. minut: Eestil taaskord lubav rünnak, aga Pikk ei saa kastis Anieri tsenderdust peaga kätte. Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 30. minut: Baranov väänleb keskjoone juures pikali. Üritas Küprose rünnakut peatada, aga ei õnnestunud. Lõpuks tõuseb püsti ja saab publikult aplausi. Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Nurgalöögist asja ei saanud, aga pall jäi meile. Küpros keskendub täna eelkõige kaitsetööle ja loodab, et küll need võimalused hiljem tekivad. Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 26. minut: Eesti teenib teise nurgalöögi. Seekord paremal pool. Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Zenjovil kohe võimalus! Tegi väravavahile survet, viimane lõi palli välja ja põrkas väga ohtlikult värava poole tagasi. Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 23. minut: Artur Pikk võtab vasakul äärel Küprose kaitsjad hästi ette ja põrutab paremaga (oma nõrgema jalaga) madalalt peale. Läheb veidi mööda. Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 19. minut: Purje saab keskväljalt tsenderduse värava ette, kuid pall ei jää jala peale pidama. Kaks kaitsjat on kõvasti ümber. Hea tempoga mäng on! Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Kohtunikul esimene kollane kaart juba antud. Küprose paremkaitsjale Jason Demetrioule Ilja Antonovi kukutamise eest. Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 11. minutil Küprose esimene nurgalöök. Aksalu tõrjub Purjele kiirrünnakusse. Anierini aga sööt ei jõua, kaitsja paneb enne keha ette. Raul Ojassaar, A. Le Coq Arena: Anier, Purje ja Zenjov moodustavad täna sisuliselt kolmese ründeliini. Mehed vahetavad aeg-ajalt ka kohti, näiteks praegu liikus kesktormajaks Zenjov. Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Antonovi nurgalöök jääb madalaks ja midagi ohtlikku sellest ei sünni. Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Zenjov teenib Eestile 5. minutil esimese nurgalöögi. Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Anier peab täna terve püsima. Pingilt pole võtta ühtegi puhast ründajat. Vassiljev on nendest kõige ründavam. Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: 2. minut: Purje saab jooksu peale söödu, aga väravavaht jõuab enne pallini. Juba kaks võimalust! Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Küprose pallikaotusest oleks kohe hea võimalus tekkinud. Zenjov lükkas varbaga kaitseliini taha pääsenud Anierile, kuid mees saadi paraku kätte. Närviline algus külaliste poolt. Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Mäng algas Küprose rünnakuga. Eesti ründab teisel poolajal oma fännitribüüni poole. Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: President mängijaid kätlemas. Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Hümn oli ilus nagu alati! Sõnu keegi segi ei ajanud, need jooksid ekraani peal. Läheb mänguks! Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Hümnide aeg. Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Poistekoor on platsis, kohe tulevad ka mängijad. Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Selles sektoris täna kõik turvaline. Jaanus Rahumägi kohal. Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Kui Raio pole platsil, on ta alati tribüünil. Gunnar Leheste, A. Konstantin Vassiljev teeb väga aktiivselt sooja põhikoosseisu meeste juures. Varumehed veeretavad rahulikult palli omas ringis. Tähendab, et kindel plaan tundub olevat Kostja täna mingil hetkel platsile saata. Raul Ojassaar, A. Le Coq Arena: Eesti koondise jaoks on tänane mäng 95. ametlik kohtumine Lillekülas. Seniseks saldoks 37 võitu, 24 viiki ja 33 kaotust, väravate vahe meie kasuks 105:94. Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Tänast mängu teenindab Šveitsi kohtunikebrigaad, kuhu kuuluvad Adrien Jaccottet (pildil vaidlemas Tšiili staari Arturo Vidaliga), Vital Jobin, Raffael Zeder ja Alain Bieri. Kohtunike vaatleja on Miroslav Vitkovic (Horvaatia) ning delegaat Kari Iuell (Norra). FOTO: AFP/Scanpix. Raul Ojassaar, A. Le Coq Arena: Huvitav, aga mitte sugugi lõbus fakt: Ilja Antonov on Eesti eest valikmängudes platsil olnud 623 mänguminutit. Eesti pole selle aja jooksul löönud mitte ühtegi väravat. Raul Ojassaar, A. Le Coq Arena: Muidu suures plaanis üllatusi ei ole. Artjom Dmitrijevi asemel, keda meie algrivistusse ennustasime, alustab keskväljal Ilja Antonov. Raul Ojassaar, A. Le Coq Arena: Vasakul äärel ei ole piisavalt terved seega ei Kallaste ega Luts, mistõttu võtavad seal kohad sisse Pikk ja Purje. Purje näol on muidugi tegu tunduvalt ründavama mängijaga kui Kreekas seal alustanud Kruglov. Raul Ojassaar, A. Le Coq Arena: Eesti algkoosseis on täna selline: https://twitter.com/eestijalgpall/status/904343261673869313 Gunnar Leheste, A. Le Coq Arena: Eesti koondis jalutab väljakul, soojendused pole veel alanud. Publikut tilgub vaikselt tribüünidele. Paistab pildilt küll päikeseline ilm, aga tegelikult on tuuline ja üpris sügisene. Lipud lehvivad ikka korralikult.

MÄNGU EEL:

"Kas Küprosel mõni jalgpallur elab?" "See on ju mingisugune kääbusriik!" "Selliseid satse peaksime une pealt loputama!" "Kohustuslikud kuus punkti!"

Möga! Küprose koondis on Euroopa tasemel täpselt sama arvestatav jõud kui Eesti. Elo reitingus asuvad nemad 97., meie 87. real. Tänapäeva rahvusvahelises jalgpallis on see sisuliselt võrdne tase.

Tänast vastast kiitis eilsel pressikonverentsil ka Eesti koondise peatreener Martin Reim. "Minu meelest on tegu vaat et kõige aktiivsema ja tehnilisema võistkonnaga meie alagrupis. Nende kvaliteet on väga hea ja tuleb kindlasti väga huvitav mäng. Nad mängivad Kreekale sarnaselt läbi äärte ja tsenderduste ning on palliga väga head."

Sarnasusi Kreekaga saame tõmmata veelgi - ehk kõige märkimisväärsem on see, et mõlema koondisega mängisime võõrsil väravateta viiki. Kevadel Nikosias oli ülimalt kaitsev taktikavalik ehk õige pisut ootamatu, kuid kokkuvõttes tark otsus. Täna õhtul ei oodata Eestilt aga enam mitte viigipunkti, vaid võitu.

"Mõlema vastase [Kreeka ja Küprose] vastu suutsime võõrsil taga nulli hoida ja kaitsetöö on olnud korralik, aga ründefaasis on olnud puudujääke. See on kodumängu teema, kus end ka julgemalt avada ja rünnakule minna," rääkis Reim.

Julgemalt avas Eesti end kodus ka Kreeka vastu, kuid toona lõppes mäng mäletatavasti õnnetu 0:2 kaotusega. Seda kohtumist pole tänase eel siiski mõtet liialt meelde tuletada: esiteks andsid teisel minutil juhtima läinud kreeklased initsiatiivi selgelt meie kätte, teiseks oli see mäng enne 1:8 koslepit Belgias, mis Reimi ja teiste jaoks nii mõndagi paika pani.

Vaja on väravaid

Lihtne jalgpallitõde ütleb järgmist: kui tahad võita, on vaja lüüa vähemalt üks värav. Kreeka vastu võõrsil ei avanenud meil mitte ühtegi reaalset võimalust. Kevadel Küprose vastu oli olukord hästi natuke parem, kuid kurb tõde on järgmine: selle valiksarja seitsmest mängust oleme kuivale jäänud koguni viies.

Kuidas Eesti rünnak korda saada? Tegu on piltlikult öeldes miljoni dollari küsimusega. Reim andis pressikonverentsil mõista, et omad mõtted-plaanid neil on - aga mis täpsemalt, see selgub alles mängu ajal. On selge, et praegu juurutatud 5-4-1 formatsiooni juures ei ole rünnakutele panustamine just lihtne ülesanne - kuskilt tuleb järgi anda.

Kõigele lisaks on mitmed meie põhilised ründavad mängijad hädas erinevate vigastustega. Siim Luts ja Konstantin Vassiljev jäid mängust Kreekaga kõrvale, kuid võivad tänaseks suuremal või vähemal määral valmis olla. Ken Kallaste, kelle vasakust äärekaitsest tõusmisi me oleme juba nägema harjunud, sai Kreekas korraliku "puuka" ning tema mängueelne treening oli vähemalt esimese 15 minuti jooksul, kui ajakirjanikud platsi äärde lubati, kange ja grimassiderohke.

Koosseisu osas küsimusi palju. Mida teha Vassiljeviga?

Kui enne kohtumist Kreekaga oli Eesti algrivistuse ennustamine küllaltki jõukohane ülesanne (Delfi pani täppi 11 meest 11-st!), siis tänase matši eel on see tunduvalt keerulisem. Muutujaid on palju - alustades eelmainitud kolmiku Vassiljev-Luts-Kallaste tervisest, lõpetades sellega, kui palju keegi ennast kolm päeva tagasi Pireuses "ära kulutas".

Kuna Vassiljevi, Lutsu ja Kallaste värsket terviseinfot meil ei ole, tulebki spekuleerida ning arvestada erinevate variantidega. Raudmees Kallaste oleks ilmselt ise valmis küll platsile jooksma, kuid pakun, et teda siiski algrivistusse ei panda. Ilmselt tähendab see seda, et poolkaitsest liigub kaitsesse 33-aastane Dmitri Kruglov, kes rassis Kreekas 90 rasket minutit. Võimalik haavatav koht - paraku küll.

Mängukeelu all oleva Ragnar Klavani asemele lülitub kaitseliini Karol Mets, kes võtab sisse endale tuntud koha keskmise keskkaitsjana. Enar Jääger liigub parempoolseks, Nikita Baranov vasakpoolseks, Taijo Teniste säilitab oma kindla koha paremal äärel.

Keskväljal naaseb mängukeelu alt Artjom Dmitrijev, kes võib võtta koha Aleksandr Dmitrijevilt, kes Kreekas samuti sisuliselt täismängu kaasa tegi ning 80 minuti järel tõeliselt väsinuna välja vahetati. Dmitrijev annab Eestile pikkust juurde standardolukordades ning on etem valik ka ründemängu arvestades, kuid nagu nägime kohtumises Belgiaga, tuleb tema puhul alati olla valmis mõneks ülekeemiseks. 19-aastane Mattias Käit on Eesti jaoks algkoosseisus juba kindel nimi.

Sergei Zenjov paremal äärel, vasakul... kui Luts ja Kallaste tõesti kõrvale jäävad, tuleb sinna tekitada mõni loov lahendus. Kruglov taas ääre peale ning kaitseliini mängupraktikata Artur Pikk, kes esialgselt koondisenimekirja üldse ei kuulunud? Siim Lutsu alustamine oleks igal muul juhul välistatud, kuid praeguses hõredas seisus võib Reim olla sunnitud kaks kuud vigastuspausi pidanud mängija kohe tulle saatma.

Eeldusel, et Konstantin Vassiljev on valmis mängu alustama, tekib põnev küsimus ka tema koha peal. Küprosel mängis ta nn valeründaja kohta, kus ta sai keskenduda vaid ründamisele ning ei pidanud kaitsesse tagasi töötamisele liialt mõtlema - lõivu pidi Eesti maksma aga selle pealt, et võrreldes harjumuspärasega sai Kostja tunduvalt vähem palliga mängida ning tema kasutegur oli selle võrra väiksem. Võib ennustada, et mängu alustab siiski Henri Anier, kuid Vassiljev sekkub teisel poolajal vahetusest.

Eesti eeldatav algkoosseis:

Meie MM-valikgrupi tabeliseis: