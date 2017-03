Eesti tänane algkoosseis: Mihkel Aksalu, Taijo Teniste, Nikita Baranov, Ragnar Klavan, Ken Kallaste, Artjom Dmitrijev, Karol Mets, Mattias Käit, Janar Toomet, Siim Luts ja Henri Anier.

Maavõistlus: Eesti - Horvaatia

Gunnar Leheste: Eestil läksid sooja tegema Antonov, Kruglov ja Zenjov. Kes neist täna mängu sekkub?

Raul Ojassaar: Teine poolaeg algas kohe Eesti rünnakuga, kuid Lutsu kukutamine Mark Clattenburgi arvates penaltivääriline ei olnud.

Gunnar Leheste: Eesti teeb teise poolaja alguses kohe vahetuse - Marko Meerits vahetab väravas välja Mihkel Aksalu.

Raul Ojassaar: Omapärane kolmveerandtund. Ise nõelasime vastast sellega, mis meil viimasel ajal on probleemiks olnud - avaminutite kontsentratsioon - ning seisime kaitses ülejäänud aja ära. Võtame eduseisu vastu!

Raul Ojassaar: Mihkel Aksalu lõpetab avapoolaja suurepärase tõrjega ning Eesti läheb pausile eduseisus - üks-null!

Raul Ojassaar: JANAR TOOMET! Eestil on suurepärane võimalus teiseks tabamuseks, aga Toometi lähilöögid suudavad väravavaht ja kaitsjad tõrjuda!

Raul Ojassaar: Mihkel Aksalu on rahvale juba päris mitmeid pantrihüppeid pakkuda saanud. Kui mängu alguses tundus ta pisut ebakindel, siis nüüd on ka kindluse tagasi saanud.

Merlee Kollamaa: Ìlus mängu algus

Raul Ojassaar: Horvaadid on tasapisi suruma hakanud. Päris paljud rünnakud tulevad Taijo Teniste äärest.

Gunnar Leheste: Ei olnud siiski kiireim. Enne sõda 1923. aastal lõi Vladimir Tell Leedu vastu värava 25. sekundil (nii väidavad toonased ajalehed). Eesti võitis selle kohtumise 5:0. Samas kiireima koduvärava au Luts siiski võttis, sest too mäng toimus Kaunases.

Raul Ojassaar: See võis vabalt olla Eesti koondise ajaloo kiireim värav. Eks see mõõdetakse hiljem täpselt üle, aga esimese minuti sisse jäi see kindlasti. Horvaadid on nüüd küll teisel pool platsil mitu korda tasapisi ohustanud, kuid Mihkel Aksalu on oma tööga toime tulnud.

Raul Ojassaar: Luts lõikab ise vastaste kaitsjate söödu vahelt ning saadab palli väravavaht Kalinici jalge alt võrku! Uskumatu algus eestlaste poolt!

Raul Ojassaar: EESTI JUHIB! SIIM LUTS VIIB EESTI 59 SEKUNDI JÄREL JUHTIMA!

Raul Ojassaar: Mäng algas!

Raul Ojassaar: Head Delfi Spordi sõbrad, pange end valmis - juba mõne minuti pärast alustame otse Lillekülast Facebook Live'i vahendusel jalgpallistuudioga, kus mina, Andres Vaher ja Gunnar Leheste mängu ja sellega seonduvat arutame. Püsige lainel!

Raul Ojassaar: Eesti algrivistus: Mihkel Aksalu, Taijo Teniste, Nikita Baranov, Ragnar Klavan, Ken Kallaste, Artjom Dmitrijev, Karol Mets, Mattias Käit, Janar Toomet, Siim Luts ja Henri Anier.

Raul Ojassaar: Martin Reim tegi võrreldes laupäevase valikmänguga Küprosel algkoosseisus viis vahetust: Dmitri Kruglovi asendab Ken Kallaste, Aleksandr Dmitrijevi Artjom Dmitrijev ning Henrik Ojamaad ja Sergei Zenjovi Janar Toomet ja Siim Luts. Konstantin Vassiljevi asemel on täna tipuründes Henri Anier.

Raul Ojassaar: Tere õhtust! Eesti jalgpallikoondis lõpetab märtsikuise koondiseakna koduse maavõistlusega, kui juba tunni aja pärast algab matš Horvaatiaga.