OTSEBLOGI | Eesti jalgpallikoondis kohtub Armeeniaga: Martin Reim tegi algkoosseisus põhimõttelise muudatuse

Eesti jalgpallikoondis on üle mitme kuu taas kokku tulnud sisuliselt põhirivistuses ning sõitnud Kaukaasiasse, et täna kohtuda Jerevanis Armeeniaga ning teisipäeval Tbilisis Gruusiaga.

Eesti koondise ridades on täna väga eriline päev keskväljamaestro Konstantin Vassiljevi jaoks - kui ta täna platsile pääseb (ja peatreener Martin Reim kinnitas, et pääseb), saab ta kirja oma 100. mängu Eesti koondises ning liitub eksklusiivse klubiga, kus teda ootavad ees 12 koondislast.

Eesti mängu puhul tasub huviga jälgida ka seda, millise uudse taktikaga siis lõppude lõpuks välja tullakse - Reimi sõnul on Eesti koondis otsimas alternatiivi senisele 4-5-1 asetusele, et olla pisut ohtlikum ka rünnakul. Samal ajal loodetakse säilitada ka hea tase kaitsemängus. Kuidas sellega hakkama saadakse, on näha juba tänases kohtumises.

Vigastuse tõttu ei kuulu Eesti rivistusse seekord Enar Jääger ja Nikita Baranov.

Eesti algkoosseisus tegi Martin Reim ühe põhimõttelise muudatuse: sinisärgid alustavad kahe ründajaga, kui Henri Anieri kõrval alustab ründes ka Konstantin Vassiljev. Keskkaitses alustab teiste seas Madis Vihmann.

Kohtumine Jerevanis endise Armeenia peaministri Vazgen Sargsjani nimelisel 14 000 inimest mahutaval staadionil algab Eesti aja järgi täna kell 16.00. Delfi Sport on Jerevanis kohapeal ning toob mängu huvilisteni otseblogis.