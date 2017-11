OTSEBLOGI | Eesti jalgpallikoondis asus oma ajaloo kõige eksootilisemat kohtumist juhtima

Eesti jalgpallikoondis teeb täna ajalugu, kohtudes Okeaania turnee alustuseks võõrsil Fidžiga.

Enam kui ööpäeva kestnud 15 000 kilomeetri pikkuse reisi läbi teinud Eesti jalgpall on Okeaanias sisuliselt B-koondisega: kuna tegemist ei ole ametlike mängupäevadega, koosneb seekordne võistkond suures osas kodumaal pallivatest meestest ning mängijatest, kellel on koduklubi juures hooaeg läbi saanud. Kaasa sõitnud mängijate seas on mitu potentsiaalset debütanti.

Juba on kindel, et avamängus saavad oma esimesed koondiseristsed Nõmme Kalju keskkaitsja Deniss Tjapkin ja Soomes PS Kemis palliv kaitsev poolkaitsja Marek Kaljumäe, kes kuuluvad algkoosseisu:

Meie alg11: 1 Meerits (kapten), 33 Mööl, 6 Tjapkin, 21 Vihmann, 31 Tamm, 13 Elhi, 26 Kaljumäe, 10 Lepistu, 11 Sappinen, 16 Mošnikov, 8 Anier. OTSE kell 3.50: https://t.co/blIm1dpMp0 #eestikoondis #südamejapalliga #okeaaniaringreis— Eesti jalgpall (@eestijalgpall) November 19, 2017

Lisaks kohtumisele Fidžil seisab Eestil lähipäevil ees veel kaks eksootilist kohtumist: Vanuatu - Eesti maavõistlus toimub 23. novembril kell 14 kohaliku aja järgi (Eesti aja järgi 23. novembril kell 5). Uus-Kaledoonia - Eesti vastasseis saab avavile 26. novembril kell 17 kohaliku aja järgi (Eesti aja järgi 26. novembril kell 8).

Eesti koondise koosseis Okeaania turneeks:

Väravavahid

Marko Meerits (26.04.1992) - Vaasa PS (FIN) 7/0

Andreas Vaikla (19.02.1997) - IFK Mariehamn (FIN) 2/0

Matvei Igonen (02.10.1996) - FCI Tallinn 0/0

Kaitsjad

Joonas Tamm (02.02.1992) - Tallinna FC Flora 12/3

Karl Mööl (04.03.1992) - Nõmme Kalju FC 5/0

Hindrek Ojamaa (12.06.1995) - JJK Jyväskylä (FIN) 2/0

Madis Vihmann (05.10.1995) - Tallinna FC Flora 1/0

Trevor Elhi (11.04.1993) - Nõmme Kalju FC 1/0

Sören Kaldma (03.07.1996) - Paide Linnameeskond 0/0

Marek Kaljumäe (18.02.1991) - Kemi PS (FIN) 0/0

Michael Lilander (20.06.1997) - Paide Linnameeskond 0/0

Joseph Saliste (10.04.1995) - Tallinna FC Flora 0/0

Deniss Tjapkin (30.01.1991) - Nõmme Kalju FC 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Henri Anier (17.12.1990) - FC Lahti (FIN) 43/8

Sergei Mošnikov (07.01.1988) - Kemi PS (FIN) 31/2

Rauno Sappinen (23.01.1996) - Tallinna FC Flora 12/2

Frank Liivak (07.07.1996) - FK Sarajevo (BIH) 6/1

Albert Prosa (01.10.1990) - FCI Tallinn 5/1

Brent Lepistu (26.03.1993) - Tallinna FC Flora 5/0

Martin Miller (25.09.1997) - Tallinna FC Flora 3/0

Mihkel Ainsalu (08.03.1996) - Tallinna FC Flora 0/0

Mark Oliver Roosnupp (12.05.1997) - Tallinna FC Levadia 0/0