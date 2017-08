OTSEBLOGI | Eesti algkoosseis Kreeka vastu selge!

Eesti jalgpallikoondis jätkab täna õhtul MM-valiksarja Ateena eeslinnas Pireuses, kus minnakse vastamisi tugeva Kreekaga.

Eesti algkoosseis: Mihkel Aksalu; Ken Kallaste, Ragnar Klavan, Enar Jääger, Nikita Baranov, Taijo Teniste; Dmitri Kruglov, Mattias Käit, Aleksandr Dmitrijev, Sergei Zenjov; Henri Anier.

Mängu eel:

Georgios Karaiskakise nimelisel staadionil, mida igapäevaselt kasutab Pireuse Olympiakos, seisab Eestil ees raske ülesanne: Kreekalt võõrsil punkt(e) röövida.

Eelmisel sügisel kaotasime samale vastasele Lillekülas õnnetult 0:2, kuigi mängupilt andis lootust enamaks. Kuidas läheb seekord?

Seesama võit on sealjuures kreeklaste seni viimaseks võiduks üldse. Kui meie oleme harjunud, et Eesti koondis mängib igal aastal ka portsu sõprusmänge, siis kreeklased seda teed läinud ei ole ning on kahele kevadisele valikmängule lisaks pidanud vaid ühe maavõistluskohtumise, eelmisel sügisel Valgevenega.

Kõik need kolm matši on lõppenud kreeklaste jaoks kas kaotuse või viigiga: selsamal Karaiskakise areenil kaotati 0:1 Valgevenele ja tehti Bosniaga 1:1 viik (Kreeka viigivärav alles viiendal üleminutil!), võõrsil tehti väravateta viik Bosniaga.

Eestil on samast perioodist ette näidata muuhulgas võidud Horvaatia, Läti ning Antigua ja Barbuda üle, kaks kaotust Belgiale ning viigid Küprose ja St Kittsi ja Nevisega. Martin Reim on viimaste mängude põhjal justkui mingisugust tasakaalu leidmas, kuid võõrsilmäng Kreekaga paneb selle tundumuse tõsiselt proovile.

Kui Kreeka poolelt jääb matšist kindlasti eemale ründaja Kostas Mitroglou, siis Eesti poolelt mängukeelu tõttu Karol Mets ja Artjom Dmitrijev. Vigastusest taastuv Konstantin Vassiljev ei alusta algkoosseisus, samuti on väikese küsimärgi all Siim Lutsu osalemine.

Milliseks võiks kujuneda meie algkoosseis? Seda loe siit!

Alagrupi seis:





Kreeka ja Eesti kohtumine algab täna õhtul kell 21.45 ning Delfi Sport kajastab mängu kohapealt nii selle eel, ajal kui järel põhjaliku otseblogi vahendusel.