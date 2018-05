OTSEBLOGI | 1:0! Eesti jalgpallikoondis asus Balti matšil Leedu vastu juhtima

Eesti jalgpallikoondis kohtub täna Balti turniiri avamängus Leeduga. Esmakordselt võõrustab rahvusmeeskonna mängu Rakvere linnastaadion. Kohtumine algab kell 19, Delfi toob matši käigu lugejateni otseblogi vahendusel.

Eesti võitis viimati Balti turniiri 80 aastat ehk 15 turniiri tagasi. Leeduga on Eesti mänginud ajaloos kokku 47 korda. 19 neist matšidest on lõppenud Eesti, 20 Leedu võiduga, 8 korda on lepitud viiki. Viimati toimunud kohtumise 2016. aasta Balti turniiril Klaipedas võitis Leedu 2:0. Aasta varem toimunud EM-valikmängu Lillekülas võitis Eesti Konstantin Vassiljevi 71. minuti tabamusest 1:0.

Leedust rohkem on Eesti mänginud vaid Läti, Rootsi ja Soomega. Lätiga kohtub Eesti 2. juunil kell 18 Riia Daugava staadionil.

Eesti - Leedu jalgpall Raul Ojassaar: Ja kes andis söödu? Ojamaa hea sõber ja ammune võitluskaaslane Henri Anier. Suurepärane koostöö kahe mehe vahel. 28 mängu ja esimene värav Ojamaale, kelle koondisekarjäär on kulgenud üle kivide ja kändude. 1:0 Eestile! Henrik Ojamaa lõi koondisekarjääri esimese värava! Ilus seinasööt Anieriga ja seejärel mängis Ojamaa üle ühe kaitsja ja saatis palli võrku. Karistuslöök Leedu koondisele. Umbes 27-28 meetrilt. Midagi ohtlikku ei tekkinud. Kamsi järjekordne pikk audi väljavise karistusalasse. Seekord on esimesena jaol Leedu koondislased. Viimastel minutitel domineerivad mängu leedulased. Midagi üliohtlikku pole veel sündinud. Eesti peab avapoolajal ründama tugevas vastutuules. Leedukas Verbickas üritas 7. minutil kauglööki, kuid see sooritus oli väga ebatäpne. Esimene võimalus juba 3. minutil! Anier sai Kamsi audi sisseviske järel karistusalas palli, kuid lõi heast kohast mööda! Ründaja on ka ise väga pettunud. Eesti on alustanud agressiivsemalt ja üritab juba kõrgelt survet teha. Mäng algas! Kõlavad hümnid. Eesti algkoosseis on selline:

Eesti koondis Balti turniiril:

Väravavahid

22 Andreas Vaikla (19.02.1997) – Kristiansund BK (NOR) 3/0

1 Matvei Igonen** (02.10.1996) – Lillestrøm SK 1/0

12 Sergei Lepmets (05.04.1987) – Tallinna FCI Levadia 0/0

Kaitsjad