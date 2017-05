OTSE: FCI juhib karikafinaali Tammeka vastu juba 2:0

A. Le Coq Arenal peetakse täna algusega kell 16 Evald Tipneri karikavõistluste finaal, milles lähevad vastamisi valitsev Premium liiga võitja Tallinna FCI ja Tartu Tammeka.

Mängu jälgib teraselt ka FC Flora, kes pääseb FCI võidu korral Euroopa liiga eelringi, sest FCI-l on mullusest meistritiitli võidust taskus juba Meistrite liiga koht.

Paberil on FCI küll kindel soosik, kuid vastasseisu muudab intrigeerivaks tõik, et just tänavuse Premium liiga avamängus suutsid tartlased tiitlikaitsjat hammustada, võttes Sepa staadionil Kaarel Kiidroni ja Jürgen Lorenzi väravatest 2:0 võidu.

Kolm tundi varem kõlab avavile naiste karikafinaalis Pärnu JK – JK Tallinna Kalev.

Eesti karikafinaal: Tallinna FCI - Tartu Tammeka 63. minut: Tauno Tekko sooritab karistusala äärelt pommlöögi, aga otse FCI väravavahi käte vahele. Kohe peab ta ka vahetusse minema, teda tuuakse asendama Eino Puri. Tammeka teeb esimese vahetuse. Mängust lahkub Randin Rande, teda asendab Marek Tšernjavski. Tänasel mängul on 1871 pealtvaatajat. eKõik sai alguse Tammeka kaitsjate Reio Laabuse väga amatöörlikust eksimusest/valesöödust. 2:0! Albert Prosa lööb 47. minutil. karistusalast väljast madala pealelöögi Tammeka võrku ja suurendab eduseisu. Võimalik, et isegi kindlustab juba FCI karikavõitu. Ebaharilik vaatepilt: Tammeka peatreener pani mehed veel enne teise poolaja avavilet kiiremaid soojendusharjutusi tegema. Ilmselt meeskonnavaimu teravdamiseks. Järgmise hooaja karikaloos tõi FCI-le põneva vastase: FCI duubelmeeskonna! Tammeka pääses loosi tahtel otse teise ringi. Esimene poolaeg on lõppenud. Oleme näinud vaid ühte väravat ja FCI täielikku domineerimist. Tammeka on mitmel korral pääsenud vastaste värava lähedale, kuid otsustavas faasis ei suudeta FCI kaitset siiski lahti muukida. Ehk 15-minutilise pausi jooksul leitakse mingi lahendus. Infoneti teine värav oli lähedal! 24. minutil sai karistuslöögi järellainetuses ohtlikult peaga löögile Ofosu Appiah, kuid pall läks napilt üle lati. Kuigi klubi nimi on juba märtsist ametlikult FCI, kaigub Lilleküla staadionil "Infonet, Infonet!" Dmitri Kruglov viib 9. minutil otse karistuslöögist FCI juhtima! FCI fännid läidavad signaalraketi. Tammeka pole esimese kolme minutiga üle poole väljaku saanud. Mäng on alanud! Pärast hiljutist hümnifarssi Eesti korvpallifinaalil on jalgpalliliit läinud kindla peale välja - hümn mängiti maha lindilt. Tammeka fännid, keda siia sõitis ligi 400 inimest, teevad juba soojenduse ajal korralikult lärmi. Tartlased on koha sisse võtnud värskelt katuse peale saanud külaliste tribüünil, 15-pealine Infoneti toetajaskond elab kaasa Flora fännisektorist. Tänase mängu algkoosseisud:

Rahvusstaadioni kõrval avatakse festivaliala keskpäeval, kus jagub tegevust kõigile. Lapsed saavad rõõmu tunda batuutidest, lisaks on avatud meisterdamise õpituba.

Pidupäeva külaliseks on Ida-Tallinna Keskhaigla, kelle telgis saavad huvilised kontrollida oma tervist. Festivalialal on avatud ka Betsafe täpsuslöökide ala ning Sportland Arenal toimub algusega kell 13 klubidevaheline Betsafe penaltilahing. Samuti on avatud jalgpalliturg. Klubijalgpalli pidupäeval leiab ka teist aastat järjest aset klubide publikuvõistlus, kus parimatele on väärtuslikud auhinnad.

Jalgpalli hakatakse Lillekülas mängima juba hommikul kell 10, mil toimub Eesti rahvuste karikavõistluste avaetapp. Tund aega hiljem pannakse pall mängu EJLi jalgpallihallis, mil algab 1. etapp seenioride karikavõistlustel.

FCI teekond karikafinaali:

Tammeka teekond karikafinaali: