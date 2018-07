OTSE DELFI TV-s | Üle viie aasta taas eurosarja naasev Narva Trans loodab Lillekülas bosnialasi üllatada

Täna jätkavad oma teekonda Euroopa liigas kolm Eesti klubi, neist kaks koduplatsil: viieaastase vaheaja järel eurosarja naasev Narva Trans läheb Euroopa liiga esimeses eelringis vastamisi Bosnia klubi Željeznicariga.

Trans pääses Euroopa liigasse tänud FCI Tallinna loobumisele ja Levadiaga ühinemisele, mis jättis ühe eurokoha vabaks ja narvalastele. Nüüd üritatakse seda võimalikult hästi ära kasutada, aga loos tõi avaringis vastaseks tugeva Bosnia klubi.

Eurosarjas pole Trans varem suutnud mitte kordagi esimesest ringist edasi minna: proovida on saadud 14 korda, ent viimased kaheksa vastasseisu on kõik lõppenud vähemalt neljaväravalise kaotusega. Kõige tasavägisemalt suudeti mängida 2006. aastal Intertoto karikas belglaste Lokereni vastu, keda küll võõrsil 1:0 võideti, ent kokkuvõttes siiski 1:2 kaotus saadi.

Raudteetööliste klubi Željeznicar on vahelduva eduga eurosarjades mänginud juba alates 1960. aastatest ning teinud seda Bosnia klubidest kõige rohkem. Parimaks tulemuseks on seni jäänud UEFA karikasarjas 1985. aastal poolfinaali jõudmine, viimastel aastatel on aga piirdutud paari eelringi mängimisega. Mullu võideti näiteks Euroopa liiga esimeses eelringis montenegrolaste Golubovci Zetat, enne kui teises ringis Stockholmi AIK-le alla jäädi.