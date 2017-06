OTSE DELFI TV-s | FCI Tallinn kohtub Meistrite liigas Malta tšempioniga, eestlased eksisid penaltil

Eesti jalgpalliklubidest alustab esimesena euromänge valitsev meister FCI Tallinn, kes kohtub täna õhtul kell 21 võõrsil Malta tšempioni Hiberniansiga. Delfi TV näitab Meistrite liiga eelringi kohtumist otseülekandes.

Avapoolaeg lõppes seisul 0:0, kusjuures FCI-l oli suurepärane võimalus kohtumist juhtima asuda, kuid viiendal minutil eksis penaltil Kirill Nesterov, kelle ürituse vastaste puurilukk tõrjus.

Koosseisud:

Hibernians FC: 1-Andrew Hogg, 9-Marcelo Dias, 20-Andrei Agius, 8-Rodolfo Soares, 6 - Rui Da Gracia, 7-Jackson Lima, 11-Bjorn Kristensen, 13-Clayton Failla, 19-Johan Bezzina, 31-Marco Sahanek, 23-Jorginho.

Varus: 24-Rudi Briffa, 2-Timothy Desira, 4-Dunstan Vella, 10-Jurgen Degabriele, 15-Zachary Scerri, 22-Joseph Mbong, 30-David Xuereb.

FCI Tallinn: 1-Matvei Igonen, 3-Roman Nesterovski, 4-Vladimir Avilov, 7-Aleksandr Volodin, 9-Jevgeni Harin, 11-Kirill Nesterov, 12-Aleksandr Kulinitš, 20-Pavel Dõmov, 23-Dmitri Kruglov, 27-Aleksandr Dmitrijev, 99-Albert Prosa.

Varus: 16-Mihhail Lavrentjev, 2-Andrei Kalimullin, 8-Vladimir Voskoboinikov, 15-Eduard Golovljov, 21-Sergei Tumasjan, 22-Artur Rättel.

Neljapäeval, 29. juunil tulevad murule koguni kolm Eesti klubi, kui oma mängudega alustavad FC Levadia, Nõmme Kalju ja FC Flora.

Kui Levadia ja Kalju võõrustavad avamängus vastravalt Cork Cityt (Iirimaa) ja B36 Torshavni (Fääri Saared), siis florakad alustavad euroteekonda Sloveeniast, kus neil tuleb vastamisi minna NK Domžalega.

Esimest korda Meistrite liigas osalev FCI Tallinn valmistub hinnatuima klubisarja avalöögiks Malta esiklubi Hiberniansi vastu tõeliselt keerulistes tingimustes. Juba hommikul näitab kraadiklaas Vahemere ääres 30 kuumapügalat.

„Kahtlemata saab palavus mängus üheks teguriks. Püüame seni energiat võimalikult palju säästa – ka hotellis otsime varjulisemaid kohti,” ütles FCI peatreener Aleksandr Puštov eile keskpäeval Eesti Päevalehele. „Peame tegutsema targalt ja vaatama, et jõudu jätkuks kohtumise lõpuni. Kuid see ei saa tähendada, et jääme algul vabatahtlikult passiivseks.”

Puštovi nähtud videote põhjal viljeleb Hibernians pisut üllatavat stiili. „Tavaliselt mängivad lõunamaade meeskonnad tehniliselt, aga nemad rõhuvad pigem jõulisele jalgpallile. Samas lisavad brasiillased individuaalset osavust.”

Kui Malta meistri suurim mure seisneb napis mängupraktikas – sealne liiga lõppes mai alguses –, siis FCI-l on lahtine võtmemeeste Michael Ofosu-Appiahi ja Sergei Tumasjani kaasalöömine. „Ofosu on vigastusest paranenud, aga siis tekkis probleem passiga. Loodetavasti jõuab ta öösel siiski siia. Tumasjan on kogenud, meisterlik ja tark mängija ning valmis pikalt pausilt naasma. Vaatame, kas ja palju neid kasutan,” sõnas Puštov.

Tänast mängu kommenteerivad Delfi TV-s ajakirjanik Raul Ojassaar ja Flora duubli peatreener Joel Indermitte.

FCI valmistumas tänaseks mänguks:



Eesti klubide avaringi mängud eurosarjades:

T, 27. juuni

Hibernians - FCI (kl 21.00)

N, 29. juuni

FC Levadia - Cork City (kl 18.30) Pärnu Rannastaadionil

Nõmme Kalju - B36 Torshavn (kl 19.30) A. Le Coq Arenal

NK Domžale - FC Flora (kl 21.30)

T, 4. juuli

FCI - Hibernians (kl 19.00) A. Le Coq Arenal

N, 6. juuli

FC Flora - NK Domžale (kl 19.00) A. Le Coq Arenal

B36 Torshavn - Nõmme Kalju (kl 21.00)

Cork City - FC Levadia (kl 21.45)