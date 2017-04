OTSE DELFI TV-s: Eesti naiste jalgpallikoondis alustab MM-valiksarja Läti vastu

Eesti naiste jalgpallikoondis peab täna pärastlõunal esimese kohtumise MM-valikturniiri eelringis, kui Gruusias toimuval turniiril minnakse kell 13 algavas mängus vastamisi Lätiga. Delfi TV teeb mängust otseülekande.

Nelja naiskonnaga grupist (lisaks Eestile (FIFA 77) ja Lätile (FIFA 88) on samas alagrupis Gruusia (FIFA 94) ja Kasahstan (FIFA 62)) pääseb edasi valikturniiri järgmisesse ringi võitja, lisaks saab edasi ka nelja alagrupi peale üks teise koha omanik, mistõttu mängib iga kohtumine ja iga värav olulist rolli.

Eesti algkoosseis: Getriin Strigin; Elizaveta Rutkovskaja, Inna Zlidnis, Pille Raadik, Ketlin Saar; Katrin Loo, Kethy Õunpuu (C), Liis Pello, Lisette Tammik; Merily Toom, Signy Aarna.

"Suhteliselt ühtlane punt. Kasahstan võib olla natuke eristub nendest kolmest ja neil on ka valik natuke suurem," kommenteeris vastaseid Eesti naiskonna peatreener Indrek Zelinski jalgpall.ee-le. "Läti on pooleteise aastaga juurde pannud. Meie lätlastega pigem oleme võrdsed, Gruusia on meist võib olla natuke tagapool, aga see ei tähenda hetkel midagi ja kõik pannakse väljakul paika. Koefitsientidele ja numbritele ei tohiks suurt tähelepanu pöörata."

"Edasipääs sõltub meist endist – nii treeneritest kui mängijatest. Mina usun meie mängijatesse ja usun sellesse, et meil on omad võimalused, aga samas on meil vastas suhteliselt võrdsed võistkonnad. Üks löödud või sisselastud värav võib otsustada palju. Usun, et seal läheb pingeliseks ja huvitavaks," lisas Zelinski.

Eesti naiskonna koosseis:

Väravavahid

Imbi Hoop (15.12.1988) - Pärnu JK 20/0

Getriin Strigin (07.07.1996) – FC Granada (ESP) 2/0

Karina Kork (23.02.1995) – JK Tallinna Kalev 1/0

Kaitsjad

Inna Zlidnis (18.04.1990) – Ferencvarosi Torna Club (HUN) 59/0

Pille Raadik (12.02.1987) – Aland United (FIN) 55/0

Anete Paulus (27.09.1991) – Pärnu JK 44/1

Liis Pello (07.02.1988) – FC Kirkop United (MAL) 28/1

Ketlin Saar (02.05.1997) – Pärnu JK 17/1

Elizaveta Rutkovskaja (09.12.1997) – Pärnu JK 3/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Katrin Loo (02.01.1991) – Tallinna FC Flora 78/16

Kethy Õunpuu (04.12.1987) – Tallinna FC Flora 77/3

Signy Aarna (04.10.1990) – Kuopio Pallokissat 64/25

Eneli Vals (27.05.1991) – Tallinna FC Flora 46/2

Kristina Bannikova (15.06.1991) – Pärnu JK 39/3

Merily Toom (20.08.1994) – Pärnu JK 33/1

Vlada Kubassova (23.08.1995) – Tallinna FC Levadia 20/2

Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 18/1

Lisette Tammik (14.10.1998) – Tallinna FC Flora 13/1

Liivi Sõrmus (17.02.1992) – Pärnu JK 7/1

Ulrika Tülp (20.06.1991) – Pärnu JK 4/0