OTSE BUDAPESTIST | Teel mudaliigasse: Eesti jalgpallikoondis on Rahvuste liiga ellujäämismängus Ungari vastu kaheväravalises kaotusseisus

Selleks, et säiliksid võimalused C-divisjoni püsima jääda, peab Eesti võitlema Ungari vastu välja vähemalt viigi. Kaotuse korral langetakse D-liigasse.

"Loomulikult on homne mäng meile väga tähtis, aga me teadsime juba enne turniiri algust, et tegu on meie jaoks väga raske grupiga. Hea, et me veel mängus oleme. Homme selgub, kas me jääme veel ellu või on meie koht divisjon madalamal," lausus Eesti koondise peatreener Martin Reim pressikonverentsil enne viimase treeningu algust Groupama Arenal.

Kuu aega tagasi Eestis toimunud kohtumine Ungariga lõppes võitlusliku 3:3 viigiga. Sellele eelnenud kolm viimast matši on Ungari Eesti vastu aga võitnud.

Eestil on UEFA Rahvuste liigas kogutud nelja mänguga üks punkt, millega asutakse viimasel kohal. Alagrupi liider on 12 punktiga Soome, Kreeka on kuue silmaga teine ja Ungari nelja punktiga kolmas.

Kohtumine algab Budapestis kell 21.45.