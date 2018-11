OTSE BUDAPESTIST | Eesti jalgpallikoondis kohtub Rahvuste liiga ellujäämismängus Ungariga

Selleks, et säiliksid võimalused C-divisjoni püsima jääda, peab Eesti võitlema Ungari vastu välja vähemalt viigi. Kaotuse korral langetakse D-liigasse.

"Loomulikult on homne mäng meile väga tähtis, aga me teadsime juba enne turniiri algust, et tegu on meie jaoks väga raske grupiga. Hea, et me veel mängus oleme. Homme selgub, kas me jääme veel ellu või on meie koht divisjon madalamal," lausus Eesti koondise peatreener Martin Reim pressikonverentsil enne viimase treeningu algust Groupama Arenal.

Kuu aega tagasi Eestis toimunud kohtumine Ungariga lõppes võitlusliku 3:3 viigiga. Sellele eelnenud kolm viimast matši on Ungari Eesti vastu aga võitnud.

Eestil on UEFA Rahvuste liigas kogutud nelja mänguga üks punkt, millega asutakse viimasel kohal. Alagrupi liider on 12 punktiga Soome, Kreeka on kuue silmaga teine ja Ungari nelja punktiga kolmas.

Kohtumine algab Budapestis kell 21.45.

RAHVUSTE LIIGA: EESTI - UNGARI Kaspar Ruus: Täna on üks UEFA Rahvuste liiga mäng juba peetud. Läti tegi võõrsil Kasahstaniga 1:1 viigi. Gunnar Leheste, Budapest: Tuletame meelde, mida meil C-liiga konkurentsis püsima jäämiseks vaja läheb: väga suureskoorilist viiki (vähemalt 3:3) või võitu. Seda sellepärast, et võrdsete punktide korral loetaks võõrsil üksteisele löödud väravaid. Kui needki on võrdsed, läheb arvesse üldine väravasaldo, mis meil on hetkel 3:6 ja Ungaril 5:6. Sel juhul peaksime me pühapäeval Kreekas selle saldo tasa tegema või lootma, et Soome on samal ajal Budapestis heas väravahoos. Gunnar Leheste, Budapest: Eesti fännid on pandud nurgasektorisse, pildil jääb paremast äärest välja. Gunnar Leheste, Budapest: Publikut on ainult jube hõredalt. Pool tundi enne avavilet ei tõota antud pilt küll tänaseks täismaja. Gunnar Leheste, Budapest: Mängueelne soojendus on täies hoos. Põhikoosseisumehed soojendavad füsioterapeudi ja kahe abitreeneri juhendamisel, varumehed veeretavad palli omakeskis, Aksalule löövad tsenderdusi ette Poom paremalt ja Meerits vasakult äärelt. Gunnar Leheste, Budapest: Tänast mängu on vilistama pandud albaanlane Enea Jorgji, kes viimati oli kõrgemal tasemel ametis 25. oktoobril Euroopa liiga mängus Larnaca AEK ja Ludogoretsi vahel. Septembris vilistas ta Rahvuste liiga D-divisjonis Armeenia ja Liechtenseini kohtumist. Gunnar Leheste, Budapest: Ungari paneb vastu järgmised mehed: Väravas Dibusz, kaitses Barath, Orban, Kadar, Korhut, kaitsvad poolikud A. Nagy, Patkai, poolkaitsjad Kalmar, Kovacs, D. Nagy, tipuründaja Szalai. View this post on Instagram #UNL #HUNEST A post shared by Lara Base (@lara.base.790) on Nov 15, 2018 at 10:31am PST Gunnar Leheste, Budapest: Eesti tänane algkoosseis teada! Aksalu, Pikk, Tamm, Vihmann, Teniste, Luts, Antonov, Dmitrijev, Vassiljev, Ojamaa, Anier. https://www.facebook.com/jalgpalleestis/posts/10156674682483815&width=500 Gunnar Leheste, Budapest: Võrdluseks Soccernet.ee eeldatav algrivistus: Aksalu; Teniste, Vihmann, Tamm, Pikk, Luts, Dmitrijev, Antonov, Ojamaa; Vassiljev, Anier. Gunnar Leheste, Budapest: Veidi enam kui poole tunni pärast saame teada, kui mööda me eeldatava algkoosseisuga panime: http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/delfi-budapestis-ungari-eesti-eeldatavad-algkoosseisud-molemad-peavad-tegema-mitmeid-vangerdusi?id=84325169 Gunnar Leheste, Budapest: Eesti jalgpalliliidu galerii eilselt treeningult: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10156674105818815&type=3&width=500 Gunnar Leheste, Budapest: Eestit tutvustatakse Padari ja Bentoni, mulgipudru, Erki Noole ja laulupeogaTänase mängukava kaanestaarid on eelmises mängus Lillekülas võrku sahistanud Adam Szalai ja Siim Luts. Kavas sees on lühitutvustus ka Eesti kohta, kus lisaks meie kolmele jalgpalli suurkujule Martin Reimile, Andres Operile ja Tarmo Rüütlile on antud väike ülevaade ka teistes Eestile iseloomulikest sümbolitest nagu Padar&Benton, mulgipuder, Erki Nool ja laulupidu. Ungari rahvussümbolitena tuuakse välja kunstnik Zichy Mihaly, multifilmikangelane Gusztav, kreeka-rooma maadluse 1928. aasta olümpiavõitja Lajos Keresztes ja Szigeti muusikafestival.

Tänaõhtusest mängust rääkis ka Delfi jalgpallipodcast "Futboliit" (alates 36:45):