OTSE ATEENAST | Uskumatu mäng: Eesti alistas vastaste tohutu surve kiuste Kreeka koondise!

Kreeka - Eesti

Raul Ojassaar: MÄNG ON LÕPPENUD! Eesti võtab uskumatu 1:0 võidu!

Gunnar Leheste, Ateena: Kreeka fännid on haudvaiksed, ainult Eesti sektor juubeldab. Ilus lõpp muidu kurvale Rahvuste liiga tsüklile! Eesti fännidel paluti veel 15 minutit pärast lõpuvilet oma kohtadele jääda, aga arvatavasti kulubki pool sellest meeskonna tänamisele.

Raul Ojassaar: Tohutu väravaesine segadus, aga klaarime! Pall jääb imekombel mängu!

Raul Ojassaar: Ojamaale veel kollane. Vastu on pidada veel kaks minutit.

Raul Ojassaar: Neli lisaminutit käivad.

Raul Ojassaar: Kreeka paneb kõik mängu. Nurgalöök number 15. Uskumatu!

Raul Ojassaar: Lepmets võtab endale viivitamise eest kollase kaardi. Sellest pole midagi.

Raul Ojassaar: Eesti viimane vahetus: Henrik Ojamaa tuleb viimasteks minutiteks ette särtsu looma, välja Sappinen.

Raul Ojassaar: Eesti on nüüd veel suurema surve alla jäänud. Aega ei ole aga enam väga palju jäänud. Hambad ristis tuleb kannatada!

Raul Ojassaar: MILLINE OLUKORD! Vasakult äärelt tuleb tsenderdus ning vastaste ründaja Karelis virutab suurepärase käärlöögi, aga Lepmets vastab imelise reaktsioonitõrjega!

Raul Ojassaar: 83 minutit on mängitud. Kas Eesti peab vastu?

Raul Ojassaar: Sokratis näitab rahulolematust välja ning teenib kollase kaardi.Eesti vahetab: Zenjov välja, Pikk sisse. Ilmselt liigub Pikk tavapärasest kõrgemale ääre peale.

Raul Ojassaar: Fortounis lööb taas, aga otse Lepmetsale kätte.

Raul Ojassaar: Kohtunik annab vastastele heast kohast karistuslöögi. Eelmine läks posti...

Raul Ojassaar: Nüüd ähvardab minna kergeks madinaks, kui Artjom Dmitrijevi väga jõulise õhuvõitluse järel kreeklased vastavad. Kollased kaardid nii Dmitrijevile kui Bakasetasele.

Raul Ojassaar: Mängupilt on endine, aga Eesti on pisut rohkem mängus sees. Kreeklased muutuvad tasapisi närviliseks.

Raul Ojassaar: Eesti esimene vahetus tuleb 68. minutil: korraliku esituse teinud Lepistu välja, Antonov sisse.

Raul Ojassaar: POST! Kreeka saab väga heast kohast karistuslöögi ning Fortounis virutab selle posti!

Raul Ojassaar: Sappinen saab seekord Lutsu tsenderdusest peaga löögile, aga üle värava.

Gunnar Leheste, Ateena: Nimetatud kolmiust kaks, Vassiljev ja Ojamaa naasid pingile, Antonov teeb aktiivselt sooja edasi. Temaga liitusid Ats Purje ja Sander Puri. Füsioterapeut tegeleb individuaalselt ainult Antonoviga.

Raul Ojassaar: Kreeka teine vahetus: Fortounis asendab Masourast. Veel ajusid mängu. Kreeka saab 11. nurgalöögi.

Gunnar Leheste, Ateena: Eestil teevad füsioterapeudi juhendamisel sooja Vassiljev, Antonov ja Ojamaa. Ilmselt läheb ühte neist varsti ka Reimil vaja.

Raul Ojassaar: Mängupilt on teisel poolajal suhteliselt sarnane nagu esimesel kolmveerandtunnil: Kreeka surub, Eesti kaitseb. Teisel poolajal oleme aga ehk õige pisut rohkem ise rünnata saanud.

Raul Ojassaar: Hea võimalus taas Kreekale! Bakasetas saab peaga löögile ning ainult õnn päästab meid. Pall võtab pisut kummalise põrke ning veereb väravast mööda - Lepmetsal poleks olnud mingit šanssi.

Raul Ojassaar: Kreeka loob kohe meie värava all ohtliku olukorra, kui meie mehed pisut kaitses puterdavad - õnneks saame asja klaaritud. Vedas.

Raul Ojassaar: Teine poolaeg algas!

Raul Ojassaar: Kreeka teeb vaheajal vahetuse: legend Vassilis Torosidis saab kirja oma 100. koondisemängu, välja Bakakis.

Raul Ojassaar: Kuna Ungari on samal ajal kodus Soome vastu 2:0 juhtimas, tähendab see seda, et praeguse virtuaalse tabeliseisu järgi jääb Kreeka Ungari taha alagrupis kolmandaks.

Raul Ojassaar: Andres Oper ETV-le: "Poisid on endast kõik andnud ja palju maha jätnud. Kreekaga ei ole lihtne mängida. Rauno tegi hea liikumine ning kuigi ta ei saanud ehk pallile pihta, on seis 1:0. Ette me ennast teisel poolajal avama ei torma."

Gunnar Leheste, Ateena: Ei kujuta ette, millist peapesu hakkavad kreeklased riietusruumis saama. Nurgalöögid 8-0, pealelöögid 12-1, palli valdamine 68 % - 32 %. Omal ajal oli Kreeka see, kes sellise defitsiidiga värava ära lõi ja siis enda oma totaalselt lukku keeras.

Gunnar Leheste, Ateena: HURRAA! Eesti fännitribüün tõuss kui üks mees toolidelt püsti ja lõpetas pooletunnise vaikuse hüüetega "Eesti! Eesti!" Sappineni või kreeklase omavärav. Mis vahet seal on! Eesti läheb poolajapausile eduseisus ja Kreeka fännitribüün vilistab kodumeeskonnale.

Raul Ojassaar: Kustkohast see nüüd tuli!? Zenjov teeb vasakul äärel Sokratisele ülbelt ära ning saadab värava ette madala tsenderduse, mille Sappineniga võitluses Kreeka kaitsja oma väravasse suunab! Värav läheb kirja Lampropoulusele, aga Sappinenile moraalne võit. Eesti juhib!Kõlab ka poolajavile!

Raul Ojassaar: EESTI JUHIB! 44. ov. Konstantinos Lampropoulus!

Raul Ojassaar: Suurepärane võimalus Kreekale! Bakasetas purjetab pikalt ning lööb 20 meetri pealt - ning vaid Baranovi õhkõrn puude suunab palli napilt väravast mööda!

Raul Ojassaar: Esimene võimalusepoeg Eestile! Kreeklaste valesööt avab eestlastele võimaluse ning Zenjov annab vasakult äärelt tsenderduse, kus Sappinen saab seda õhuvõitluses ka peaga suunata, ent pall kukub suhteliselt pehmelt lati alla ning väravavaht püüab.

Gunnar Leheste, Ateena: Sappinen saab lähedalt peale lüüa, aga enne tõuseb suluseisulipp. Kreeka kaitsjad mängisid noore mehe kolm-neli meetrit suluseisu.

Gunnar Leheste, Ateena: UEFA kodulehe andmetel on Kreeka teinud 244, meie 51 täpset söötu. Palli valdamine 73 % - 27 %.

Raul Ojassaar: Vastased teenivad taas paar standardit ja proovivad kaugelt, aga ebatäpselt. Praegu on tugev 0:0-i lõhn õhus.

Gunnar Leheste, Ateena: Eesti fännid pole umbes veerand tundi ühtegi piuksu teinud. Nõutuks võtab see mängupilt.

Raul Ojassaar: Papastathopoulus saab korneri järel löögile, aga meie õnneks Lepmetsale sülle.

Gunnar Leheste, Ateena: Reim on hakanud ka lõpuks kätega vehkima, sundides mehi rohkem pallile vastu jooksma ja kreeklasi survestama.

Raul Ojassaar: Zeca üritab kaugelt, rikošett toob Kreekale järjekordse korneri.

Raul Ojassaar: Eesti on suhteliselt hädas. Rünnak on seni olnud nullilähedane.

Gunnar Leheste, Ateena: Kõik see sai alguse sellest, et Lepistu ja Dmitrijev surve all sööduga puterdasid.

Raul Ojassaar: LEPMETS TAAS! Kapten Kams suunab Kreeka nurgalöögi peaga õnnetult oma värava nurga poole, aga Lepmets päästab suurepärase tõrjega!

Raul Ojassaar: Lepmets peab esimest korda tõsiselt sekkuma, kui Masouras Kallaste pealt ära pööras ning löögile pääses.

Raul Ojassaar: Esimesed viis minutit on mäng kulgenud suuresti Kreeka taktikepi järgi, aga Eesti seisab kaitses seni kenasti.

Gunnar Leheste, Ateena: Lepmets innustab peaaegu palli kaotanud Sappineni: "Mängi lõpuni!" Seda muret, et mängijad üksteist ei kuuleks, täna pole. Tribüünid on ikka väga väiksed. Meist üle väljakul olevad fännid põristavad mingit trummi ja löövad plaksu, aga mingeid fännihüüdeid või laule... Pole.

Gunnar Leheste, Ateena: Eesti koondis filmib mängu üles ka enda kaameraga, koondise varustuse eest hoolitsev Miko Pupart sätib praegu Sergei Lepmetsa värava taha pika statiivi otsa vastavat aparatuuri.

Raul Ojassaar: Mäng algas!

Gunnar Leheste, Ateena: Hümnid kuulatud. Publikut on kogunenud silma järgi paar tuhat, aga nii suurel staadionil on väga kerge ka paari tuhandega mööda panna. Eesti fänne on nagu Budapestiski umbes 50.

Gunnar Leheste, Ateena: Mängijad tulevad kohe väljakule. Hümnitseremooniaks on kõik valmis. Postitame sellest väikse video ka Delfi Spordi Instagrami Story'sse, kuhu paar sissekannet on juba tehtud. Hoidke silm peal!

Gunnar Leheste, Ateena: Peaks mainima, et mitte just kõige mugavam staadion jalgpalli vaatamiseks. Mängijad oleks nagu kilomeetrite kaugusel. Seda kompenseerivad õnneks ajakirjanike laual olevad Sanyo kineskooptelerid.

Gunnar Leheste, Ateena: Klubid, mis tänases Kreeka algkoosseisus esindatud on: Ateena AEK, Olympiakos, PAOK, Kopenhagen, Panionios, Arsenal, Atromitos, Benfica. Kapten Torosidis täna 100. koondisemängu veel kirja ei saa, on vigastatud ja pole isegi üles antud.

Raul Ojassaar: Minul on väga hea meel, et Aksalu asemel Lepmets väravasse usaldatakse. Aksalu ei ole viimasel ajal sugugi kindel olnud ning vabalt võiks Lepale rohkem võimalusi anda.

Gunnar Leheste, Ateena: Siin Kreeka ja Eesti koosseisud mõlemad:

Gunnar Leheste, Ateena: Martin Reim on seega teinud seitse vahetust. Lepmets Aksalu asemel, Kams Teniste asemel, Baranov Antonovi asemel, Lepistu Vassiljevi asemel, Kallaste Pika asemel, Zenjov Ojamaa asemel, Sappinen Anieri asemel.

Gunnar Leheste, Ateena: Selgus Eesti algkoosseis: Lepmets; Kams, Tamm, Vihmann, Baranov, Kallaste; Dmitrijev, Lepistu; Luts, Zenjov; Sappinen.

