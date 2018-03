Operatsioonist taastuv Tarmo Kink veel karjääri lõpetada ei plaani

Aasta lõpus hüppeliigesega operatsioonil käinud 32-aastasel Tarmo Kingil käib jätkuvalt taastumisfaas.

Mullu suvel liitus Kink Levadiaga, aga pärast ühendklubi tekkimist ta endal seal kohta ei näinud. Alates sügisest ongi Kink klubita, kuid pärast operatsioonist taastumist soovib ta jalgpalli juurde naasta, vahendab Soccernet.

82-kordne internatsionaal avaldas, et konkreetsei mängupaikasid tal praegu soolas ei ole. "Hetkel on sellele raske mõelda, kui pole joostagi saanud. Mis tasemel ja kus kohas, see veel sõltub, aga plaan on kindlasti edasi mängida, kui saab," rõhutas ta.