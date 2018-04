Operatsioon ootab: Flora poolkaitsja hooaeg võib läbi olla

Esimesel aprillil kohtumises Tallinna Kalevi vastu vigastada saanud Martin Milleri hooaeg võib läbi olla, sest ees ootab põlveoperatsioon.

Laupäeval MRT-uuringul käinud Miller sai diagnoosiks selle, mida võis karta - katki on eesmine ristatiside.

"Ma isegi ei mäleta, kuidas see juhtus. Kõik käis väga kiirelt ja videost ei taha sellist asja järgi vaadata," meenutas Miller Soccernet.ee-le. Ta sai mõned minutid varem veel ühe löögi vastu põlve, aga praegu ei oska öelda, kas need situatsioonid olid omavahel seotud.

Kindel on see, et Millerit ootab ees pikem mängupaus. Nüüd ootab ta endale operatsiooniaega ja siis saab hakata taastumisega tegelema.