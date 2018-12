Ootamatu tagasilöök: jalgpallikoondis võib jaanuaris mängudeta jääda

Jutud potentsiaalsest Aafrika-turneest said alguse juba kevadel, kui Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak esmakordselt plaani avalikuks tegi, kirjutab Soccernet.ee. Sügisel selgus, et võrreldes eelmiste sarnaste reisidega tahetakse seekord mängida jaanuaris, mitte novembris, kuupäevadena käidi esialgu välja 3.-11. jaanuar. Koondise loots Martin Reim nimetas ühe potentsiaalse vastasena Marokot.

Detsembri keskpaigaks on aga tekkinud reaalne oht, et koondist ei olegi põhjust jaanuaris kokku kutsuda. "Variante pidada talvel maavõistlusi väljaspool FIFA ametlike päevi on olnud kokku neli, aga mitte ühegi puhul pole vastaste soovid ja meile sobiv aeg kokku läinud," avaldas Eesti Jalgpalli Liidu infojuht Mihkel Uiboleht Soccernet.ee-le.

"Ajalõik, mis meile sobib lähtuvalt mängijate ettevalmistusperioodist klubides, on väike, 5.-10. jaanuari vahel, nii et ei saa päriselt välistada, et jaanuaris me ei mängi," lisas Uiboleht.