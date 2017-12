Ootamatu pööre Lasnamäe jalkasõjas: FC Tallinna loonud Altosar kardab Infoneti omaniku füüsilist kättemaksu

Lasnamäel puhkenud jalgpallisõda on jätkumas ning kogumas uusi tuure: FC Infonetist vallandatud ning Infoneti ja Levadia ühinemise järel oma jalgpalliklubi loonud Aleksandr Altosar tõdes, et plaanib Infoneti omaniku Andrei Leškini vastu politseisse pöörduda, sest kardab, et Leškin võib tema vastu haududa kriminaalset kättemaksuplaani.

Altosar ja Leškin on tülis, sest esimene lõi Infoneti ja Levadia ühinemise järel omaenda klubi FC Tallinna, mis on tänaseks üle meelitanud pooled Infoneti noortetreenerid, ülemineku kasuks on otsustanud ka suurem osa Infonetis mänginud lastest. Leškin ja Infonet nõuavad nüüd uuelt klubilt iga lapse eest kopsakat üleminekutasu, mida neil jalgpalliliidu reglemendi kohaselt on ka täielik õigus nõuda - kui vastavaid summasid ei tasuta ning kokkuleppele ei jõuta, tuleb klubi vahetanud lastel kolmeks aastaks Eesti meistrivõistlustelt eemale jääda.

Juba novembri lõpus Eesti Päevalehega vesteldes tunnistas Altosar, et Infoneti poolt tuleb tema suunas palju soppa ja süüdistusi - seda koguni ähvardusteni temaga arved füüsiliselt õiendada. Sputnikule antud usutluses tõdes Altosar, et taoline oht on tema jaoks muutumas reaalseks.

Tema andmetel istus Leškin koos Levadia presidendi Viktor Levadaga hiljuti restoranis Chicago ning arutas võimalusi, kuidas Altosarele kätte maksta. FC Tallinna loojale oli antud info edastanud üks tema tuttav, kes juhuslikult lähedal oli ning juttu pealt kuulis.

Väidetavalt oli Leškin vestluse ajal korrutanud fraasi: "Ma sellele Altosarele veel näitan", samuti arutati väidetavalt võimalusi, kuidas laste kaudu meest mõjutada. Altosar kavatseb antud intsidendist ka politseid teavitada, kuid loodab, et need sõnad olid lausutud mõtlematult ning mitte tõsiselt mõeldes.

Järgmisel päeval olevat Leškin Altosarele helistanud ning palunud tal Maksuametis suu kinni hoida, juhul kui ta sinna Infoneti kohta ütlusi andma kutsutakse.

Sputnikule väitis Leškin, et ähvardusi ega muud taolist ei ole juhtunud. "Ma ei ole Altosare isikust huvitatud. Las ta tegeleb oma uue klubi ja nende lubadustega, mida ta oma inimestele andnud on."