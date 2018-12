Oliver Papp, tantsulembene spordimassöör

Tegelikult olin ma mõnda aega nii tantsuõpetaja kui ka massöör. Lõpuks otsustasin masseerimistöö kasuks. Mind suunas massaaži õppima ema, kes on alati mu otsuseid toetanud. Olen talle selle eest väga tänulik.

FC Florasse sattusin 2012. aastal tänu ühele M.I. Massaažikooli õpetajale, kelle juures käis massaažis Aivar Pohlak. Kuna õpetaja tundis, et minust võiks saada spordimeeskonna massöör, siis soovitas just tema mind FC Florale. Ühel päeval helistatigi mulle ja kutsuti töövestlusele. Olen meeskonnas töötanud juba kuus aastat. Minu täpne ametinimetus on spordimassaažiterapeut, tase 6. Selline kutsetunnistus on Eestis peale minu veel neljal inimesel.

