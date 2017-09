Oktoobrikuu Jalkas: miks ei tahaks Kaarel Kiidron enam Eesti koondist esindada?

Värskes Jalkas istub lugejate pihipingil esikaanetäht Tartu Tammeka kapten Kaarel Kiidron, kes räägib elust Taaralinnas ja piiri taga Tšehhis. Kompromissitu võitlejana tuntud keskkaitsja tunnistab sealjuures, et nüüd enam ta rahvusmeeskonna peatreeneri Martin Reimi koondisekutset vastu ei võtaks, sest tunneb, et poleks seda väärt.

Meeste A-koondise viimatised mängud Kreeka ja Küprosega on seekordses Jalkas mitme rubriigi fookuses, kui sõna saab nii Martin Reim kui ka rahvusmeeskonna taustajõudude tööd tutvustav koondise mänedžer Miko Pupart.

Eesti tippliigade ühe nimekama tandemi poolt saab sõna Joel Lindpere, kes räägib täpsemalt, kuidas ta koos Liverpoolis mängiva Ragnar Klavaniga veab Tallinna Kalevi vankrit ning kuhu kogenud koondislaste juhitud klubi tüürib.

Naiste rubriigis vaadatakse tagasi esmakordselt Eestis toimunud naiste Meistrite liiga alagrupiturniirile. Sõna saab Pärnu JK peatreener Jüri Saar.

Peatoimetaja Indrek Schwede kolumnis on teemaks Premium liigale kehtestatud piirangud, nende mõju erinevatele klubidele ning üldiselt Eesti tippjalgpallile.

Persooniloos räägib oma elust, unistustest ja igapäevatööst jalgpallipublikule tuntud Tony Sokker, kes juba aastaid on niite tõmmanud A. Le Coq Arenal ja Eesti koondise juures. Teiste hulgas saavad loos vastused küsimused, kes on Sokkeri lemmikmängija, mida loodab ta kinkida David Beckhamile ning kust on mees saanud omapärase nime.

Välismaa rubriigis on seekord vaatluse all Euroopa ja Põhja-Ameerika spordisüsteemide ja profiliigade erinevus ning selgitus, miks ja kuidas Euroopa läheneb lombi taga asuvale süsteemile.

Noormängijatest on luubi all Pärnu Vapruses mängiv Ronaldo Tiismaa, oma unistuste koosseisu on kokku pannud tuntud räppar Reket, treenerielust räägib FC Elva juhendaja Veiko Haan ning saalijalgpalli rubriigis on fookuses esmakordselt UEFA Futsal Cupil käinud Narva Unitedi käekäik.

Postritele pääsesid seekord belglane Jan Vertonghen, pikemas intervjuus oma karjääri tagamaadest rääkinud Viljandi Tulevikus mängiv Herol Riiberg ning serblane Nemanja Matic.