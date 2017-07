Ojamaa viibib testimisel Rootsi kõrgliigaklubi juures

Jalgpallur Henrik Ojamaa kirev karjäär võib jätkuda Rootsi kõrgliigas. Nimelt viibib ta selle nädala lõpuni testimisel liiga uustulnuka Halmstads BK juures.

Mullu sügisel Hollandi klubi Go Ahead Eagles'iga liitunud Ojamaa lõpetas hooaja endale tuttavas riigis Šotimaal, kui ta mängis laenulepingu alusel Dundee ridades, vahendas Soccernet.ee.

"Ta on ennast tõestanud mängija ja väravalööja," lausus klubi mänedžer Janne Jönnson. "Henrik on aggressiivselt huvitav mängija, kes on füüsiliselt võimekas. Lisaks on ta kiire ja talendikas kombinatsioonimängus, mis on see, mida me ootame."

"Kevadel oleme me mänginud võrdselt iga vastasega, isegi Malmö vastu esimese 30 minuti jooksul. Ojamaa võib olla see väravalööja, keda me otsime ja kes kallutab mängud meie kasuks," jätkas Jönsson.

Halmstads on Rootsi kõrgliigas kogunud tänavu 13 esimese mänguga seitse punkti ning tabelis annab see eelviimase koha. Kindlast püsimajäämisest lahutab neli punkti, play-off kohast üks punkt.

Ojamaa jaoks oleks tegu juba üheksanda välisriigiga, kus ta karjääri jooksul on pallinud.