Ojamaa: kui oleksin mängiv treener, paneksin ennast vasakule, aga suudan ka paremal kasulik olla

Ojamaa mängis Rahvuste liiga avamängus Kreeka vastu taas paremal äärel, kuigi on varasemalt öelnud, et tunneb ennast hulga mugavamalt vasakul. Lillekülas suutis Ojamaa siiski positiivsete liigutustega silma jääda ja ka mees ise kinnitas, et tal ei ole paremal mängimise vastu midagi, kirjutab Soccernet.ee.

"Kui ma oleks mängiv treener, siis paneksin ennast vasakule, aga olen ka klubis viimasel ajal palju paremal mänginud ja suudan kindlasti aidata meeskonda ka seal mängides," rääkis Ojamaa. "Mängus sees oleks ideaalis rohkem olnud, aga see oleneb mitmest faktorist."