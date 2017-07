Nutt ja ahastus: Karol Metsa klubi sai järjekordse südantlõhestava kaotuse

Eesti jalgpallikoondise keskkaitsja Karol Metsa koduklubi Stavangeri Viking sai Norra kõrgliigas järjekordse ülivalusa kaotuse - Norra tipu Molde vastu tuldi 0:2 kaotusseisust viigini, kuid neljanda üleminuti tabamus tõi võidu siiski vastastele.

Võõrsil mängides esimese pooltunniga 0:2 kaotusseisu jäänud Viking suutis end tublilt mängu tagasi võidelda ning 72. ja 84. minuti väravad tegid tablool seisu viigiliseks.

Kogu suur töö läks aga luhta - 94. minutil sahistas Molde poolelt võrku Thomas Olivier Amang, kes sealjuures väravat tähistades särgi seljast rebis ning selle eest oma teise kollase kaardi teenis.

Mets tegi kaasa kõik 90 minutit.

Norra kõrgliigas asub Viking endiselt viimasel kohal - 15 mängust on kogutud vaid 10 punkti. Väljalangemistsoonist pääsemiseks oleks vaja viit punkti enam.

Stavangeri klubi jaoks on koguni viimased neli kohtumist otsustatud viimaste minutite tabamustega - kõigis neljas on mängu otsustav värav löödud 88. minutil või hiljem. Vaid ühel korral on selle löönud Vikingi pallurid.