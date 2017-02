FC Flora jalgpalliklubi spordidirektor ja abitreener Norbert Hurt ütles, et nende uks on 20-aastasele ründajale Frank Liivakule avatud, kui viimane ei peaks FK Sarajevo testimiselt lepinguga tagasi tulema.

"Oleme öelnud, et tema jaoks on uks avatud. Nii et kui ta sealt [Sarajevost] ikkagi lepingu saab, siis edu talle Bosnias, aga me praeguse seisuga ei ole rohkem mõelnud tema asemele kedagi otsida. Pigem on see, et tal on võimalus tulla, kui ta ei leia klubi ja meil anda sellisele mängijale võimalus mängida, ma usun, heal tasemel," rääkis Hurt Soccernetile.

Välistatud pole ka kaitsja Enar Jäägeri liitumine. Hurt: "No temaga on nii, nagu ka varem on olnud. Sõltub sellest, mis ta välisturul saab. Meie jaoks see päev, kui asi paika saab, on siis, kui hooaeg on kohe-kohe algamas ja aken sulgub. Siis me saame vastused. Tõenäoliselt varem seda ei tule."