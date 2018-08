Noortekoondise peatreener asub tööle spordidirektorina Saksamaal

Hopp on hetkel U17 koondise peatreener ning on koondisega koos aasta lõpuni. „Mul on hea meel, et saan poistega tänavuse aasta korralikult lõpetada. Selle töö, millega oleme alustanud, saan ma ka lõpuni teha,“ ütles Hopp.

2008. aastal Eesti Jalgpalli Liiduga käed löönud ning aastate jooksul erinevaid noortekoondiseid juhendanud ning jalgpalliliidus ka noortetööjuhi assistendi, noortetööjuhi ja noortetöö koordinaatori rolli täitnud Hopp on seniste kogemuste eest väga tänulik. „See aeg siin on olnud mulle ja mu perele väga oluline ning jääb meelde. Kuid hetkel, kus peres on kasvamas kaks last, on õige aeg kodumaale naasta, sest selline võimalus ei pruugi uuesti tulla. Saan kaasa võtta kõik siin õpitu ja kasutada seda ära suures klubis. Ootan põnevusega, kuidas saan oma visiooni koos teiste klubitreeneritega hakata realiseerima,“ on Hopp uue väljakutse eel põnevil.

FSV Zwickau esindusmeeskond pallib Saksamaal tugevuselt kolmandas liiga. „Kui eestlastel ei pruugi see klubi nimi tuttav olla, siis kodumaal on tegu pikkade traditsioonidega klubiga, mis on omal ajal olnud ka Ida-Saksamaa meister ja karikavõitja. 1975/76 hooajal jõuti pärast võite Panathinaikose, Fiorentina ja Celticu üle isegi toonasel European Cup Winners Cupil poolfinaali,“ võtab Hopp mõne lausega kokku klubi kuulsusrikka ajaloo.

Esindusmeeskonna uueks peatreeneriks on ameeriklane Joe Enochs, lisaks on esindusmeeskonna juures eraldi spordidirektor. Hoppist saab spordidirektor akadeemia juures, varasem akadeemia spordidirektor liitub Ungari noortekoondiste tiimiga. „Huvitaval kombel liigub siis eelkäija klubist koondise juurde ja mina vastupidi. Esmapilgul tundub olevat kõik seal sellises seisus, mis mulle sobib. Esindusmeeskonna peatreeneriks olev Enochs mängis kunagi St. Pauli duubelmeeskonnas, mida mina treenisin. Lisaks on selgelt aru saada, et esindusmeeskonna ja akadeemia vahel käib tihe koostöö ning isiklik kontakt aitab sellele kindlasti kaasa,“ räägib Hopp.