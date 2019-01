Noor väravavaht Karl Jakob Hein tegi elu parima tõrje Mesut Özili vastu

Magus. Konkreetset lemmikut mul ei ole, sest kõik magus läheb peale! Eks ma ikka üritan magusasöömist üldiselt vältida, aga kui vahel tuleb isu peale, siis midagi ikka söön.

Kas kino või kontsert?

Eelistaksin suuremat sorti muusikafestivali. Pärnus toimuval Weekend Festivalil ma pole käinud, aga väga tahaksin minna. Kinos käin aeg-ajalt ikka, aga kinohull ma ei ole. Kui mõni film väga meeldib, siis lähen.

Millises filmis või telesarjas tahaksid kaasa lüüa?

„Baywatchis" („Rannavalves" - toim.), sest saaksin The Rockiga (Dwayne Johnsoniga - toim.) mööda rannaäärt joosta.

MIDA TEEKSID?

Käes on mängu lõpp ja seis on sinu tiimile soodne, kuid vastased on viimastel minutitel peale pannud tohutu surve. Sinu meeskonnal on väsimuse tõttu väga raske palle oma kastist välja lüüa ja õhus on selge võimalus, et vastased suudavad skoorida. Sinu poole tuleb löök, mida pole sugugi mugav püüda, aga samas tead, et tõrjudes võib pall jõuda vastasteni, keda on sinu kastis väga palju. Samas kui suudad ebamugavas positsioonis palli püüda, võidad sellega meeskonnale väärtuslikku aega ja välistad võimaluse, et vastased värava löövad. Kuidas käitud: kas proovid ebamugavas olukorras püüda või riskid ja tõrjud?

Loomulikult oleneb kõik konkreetsest olukorrast ja löögist, aga kui püüda pole võimalik, siis esimese variandina prooviksin tõrjuda palli platsilt välja. Kui rääkida üldiselt püüdmise ja tõrjumise vahekorrast, siis mõned aastad tagasi oldi karmimad. Olen Mart Poomi käest kuulnud, et siis taheti, et väravavahid püüaksid nii palju, kui võimalik. Tänapäeval on see natuke leebem. Soovitatakse vältida liigseid riske, eriti noorte väravavahtide puhul. Nüüd saab püüdmise asemel vabamalt tõrjuda.