Noor Eesti poolkaitsja näitab end Itaalia kõrgliigaklubile

Tartu Santose Jalgpallikooli kasvandik Markus Soomets viibib esmaspäevast reedeni Itaalias, et ennast näidata ühele tuntuimale Seria A (Itaalia kõrgliiga) klubile U.C. Sampdoria, teatab Santose koduleht.

Soomets kutsuti klubi U17 võistkonna ehk 2000. aastal sündinud poiste võistkonna juurde. Kui saabumise päeval noormees veel väljakule ei saanud, siis teisipäev algas meditsiinilise läbivaatuse ja 3-minutilise Step testiga. Pärastlõunal liitus Soomets juba U17 treeninguga ja lõi treeningul kaasa täies mahus. Kolmapäeval pidasid Sampdoria akadeemia U16 ja U17 võistkonnad 2×30 minutilise sõprusmängu. Eestlane tegi tolles mängus kaasa kõik 60 minutit ja jättis oma esitusega treeneritele hea mulje. Treeningud jätkuvad Santose noormängija jaoks ka neljapäeval ja reedel. Heade esituste jätkudes on antud ka lootust, et Soomets kutsutakse suvel tagasi.

"Oma taseme poolest Markus kellegile alla kindlasti ei jää!" kirjeldab koos mängijaga Itaaliasse sõitnud Santose esindaja Janar Sagim. "Just kaitsefaasis paistis silma. Mis puutub oludesse, siis treenitakse üsna vanal kunstmurul, mis asub mägede vahel ja eestlasele harjumatult palju päikest on samuti. Ka kohalikud olid sõprusmängus teiseks poolajaks omadega päris läbi."

Sampdoria esindusmeeskond saavutas Serie A-s tänavu 10. koha. Tegu on Genoa linnas asuva klubiga, mis asutati 1946. aastal. Kui mõned aastad tagasi saavutati Serie A-s kõrge 4. koht, siis meeskonna kõrgajad jäävad 90-ndate algusesse. Hooajal 90-91 võideti Serie A, hooaegadel 84-85, 87-88, 88-89 ja 93-94 võideti Itaalia Karikas. Tuntumatest meestest on meeskonnas mänginud Antonio Cassano, Roberto Mancini, Juan Sebastian Veron ja Simeone Zaza.