Nõmme saab endale jalgpallitrammi

Tallinna Linnatranspordi AS kuulutas augustis välja ideekonkursi mahakantud trammidele parima kasutusotstarbe leidmiseks. Konkursil oli edukas Nõmme linnaosa valitsuse idee tuua üks trammidest Hiiu staadionile ning kujundada sellest noortele jalgpallihuvilistele mõeldud jalgpallitramm.

Nõmme linnaosa vanema Tiia-Liis Jürgensoni sõnul on noortele jalgpallihuvilistele mõeldud jalgpallitrammi deviisiks „Jalgpallitrammiga 2030. aasta MM finaalturniirile“. „Jalgpallitrammi esimene peatus on MM 2018, järgmised MM 2022, MM 2026 ja lõppjaam MM 2030. Marsruut on valitud selliselt, et praegu jalgpallis esimesi samme tegevad poisid teadvustaksid endale eesmärki kuuluda 2030. aastal MM-finaalturniiril osaleva Eesti koondise põhikoosseisu. See on võimas kujund, mis loodetavasti pälvib tähelepanu mitte üksnes Nõmmel, vaid Eesti avalikkuses laiemalt. Nõmme noortele on au olla selle liikumise tunglakandjaiks,“ rääkis Jürgenson.

„Nõmme Kalju jalgpallurid on noortele eeskujuks mitte üksnes sportlikkuse ja tervislike eluviiside poolest, vaid osalevad aktiivselt linnaosa sotsiaalprogrammides, näiteks diakooniahaigla külastused jmt. Jalgpallitramm aitab veelgi paremini korraldada klubi noortetööd,“ lausus linnaosavanem.

Jalgpallitramm paigaldatakse Hiiu staadionihoone kõrvale sissepääsu juurde.

Koos jalgpalliklubiga Nõmme Kalju on läbi töötatud ideed jalgpallitrammi sisustamiseks. Trammis saaks tutvuda nii Nõmme Kalju, Tallinna, Eesti kui Euroopa ja kogu maailma jalgpalliajaloo ning tänapäevaga, parimate löödud väravate, köitvamate soorituste ning kuulsamate mängijatega läbi aja. Jalgpallitrammis on trammijuhi rollis treener, kes sõidutab noored erinevatesse peatustesse, milleks on eetika, motivatsioon, eesmärgipüstitus, meeskonnatöö, aus mäng jne. Igas peatuses seisab tramm seni, kuni põhitõed omandatud, seejärel võib teekonda jätkata.

Tallinna Linnatranspordi AS-i juhatuse esimehe Enno Tamme sõnul oli trammihuvilisi palju ning esitatud ideedest mitmed äärmiselt huvitavad. „15. septembriks, mis oli ideede esitamise tähtaeg, laekus üle Eesti 30 sooviavaldust, millest enamus vastas ka esitatud tingimustele, ehk siis trammi ei soovitud kasutada ärilistel eesmärkidel, samuti ei plaanitud kingitud sõiduriista panna liikuma mööda Tallinna trammiteed,“ selgitas Tamm.

Visioonide seast valis komisjon, kuhu kuulusid Tallinna Linnatranspordi AS nõukogu esimees Taavi Aas, juhatuse esimees Enno Tamm ja trammiliiklusteenistuse direktor Andres Vään, välja viis kandidaati, kellelt oodati 3. oktoobriks selgelt lahtikirjutatud kava, kuidas lahendatakse tehniliselt trammi uude asupaika viimine ning kui intensiivseks prognoositakse selle kasutust uues asukohas.

Tähtajaks esitasid kava Nõmme Kalju kodustaadionile jalgpallitrammi kavandav Nõmme linnaosa valitsus ja Kuningamäele AHHAA keskuse stiilis mängutuba-kohvinurka avada plaaniv MTÜ Kardispordiklubi Saduküla, kellele trammid lähipäevil üle antakse.

Nõmme Kalju president Kuno Tehva ja Tiia-Liis Jürgenson jalgpallitrammi kavandatavas asukohas: