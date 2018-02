Nõmme Kaljuga liitus Ukraina noortekoondise äärekaitsja

Nõmme Kalju jalgpalliklubi annab teada, et nendega on hooaja lõpuni kestva laenulepingu alusel liitunud Ukraina noortekoondislane ja sama liiga kõrgliigaklubi Lvivi Karpatõ 22-aastane äärekaitsja Andrij Markovitš.

"Otsisime täiendust paremasse kaitsesse ja Andrij näol oleme selle leidnud. Kontrollmängudes näitas äärekaitsja ennast tõelise võitlejana ja usume, et ta suudab meil mängijana areneda ning aidata Kaljut oma eesmärkide täitmisel," kommenteeris uut liitumist Nõmme Kalju abitreener Sergei Terehhov.

"Mul on väga hea meel, et liitusin just Kaljuga. Loodan, et kohanemine ei võta kaua aega ning suudan ennast heast küljest näidata. Minu eesmärgiks on võita tiitel," lisas pallur omalt poolt.

Lvivist pärit äärekaitsja on mänginud laenulepingu alusel ka Valgevenes Naftan Novopolotskis. Ukraina klubidest on ta kandnud ka esiliigaklubi Vinniki Rukhi värve.

Ukaraina noortekoondistes on ta kuulunud koosseisu nii U18, U19 kui ka U20 koondistes, pidades rahvusvahelisi kohtumisi teiste seas Saksamaa, Belgia, Serbia ja Inglismaaga.