Nõmme Kalju vastu astub Lasnamäel endine Manchester City mängumees

Nõmme Kalju esindusmeeskond peab reedel järjekordse hooajaeelse kontrollmängu, mille raames võõrustatakse taas Soome kõrgliigase tõusnud Espoo Honkat, kes on hiljuti täiendanud oma meeskonda põneva mängijaga.

Kolmekordse Soome hõbedameeskonnaga on liitunud endine Manchester City ründaja Alex Nimely, kes on City eest käinud väljakul nii Inglismaa kõrgliigas kui ka Meistrite liigas. Lisaks on tegemist endise Inglismaa noortekoondislasega, kirjutab Kalju oma kodulehel.

Mäletatavasti on Kalju ja Honka kohtunud ka varasemalt, kui 2011. aastal mindi vastamisi Euroopa liigas. Tol korral saatis kahe mängu kokkuvõttes edu põhjanaabreid, kes olid toona paremad koondskooriga 2:0.

2018. aastal veel kaotuseta oleva Kalju ning Honka vaheline kontrollkohtumine leiab aset reedel algusega 13.30. Mäng peetakse FCI sisehallis Lasnamäel, Punane tn 45.