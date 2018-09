Nõmme Kalju üritab tasuta piletitega Floralt publikurekordi üle lüüa?

Kalju andis oma Facebooki lehel teada, et iga Nõmme Sõnumite vahel on peidus kaks tasuta pääset raudteederbile. Muu hulgas lubatakse publikule matši eel vinget ilutulestikusõud, lastele näidistreeninguid ning juba tavapäraseks saanud NKFC Dance Squad tantsutüdrukute etendust.

"Midagi enneolematut selles pole. Jagame tasuta pileteid oma kogukonnas järjepidevalt. Täna on lihtsalt natuke huvitavam mäng kui keskmiselt ning eeldame lisaks põnevale mängule ka korralikku fännilahingut," rääkis Nõmme Kalju president Kuno Tehva.

Igal reedel ilmuva Nõmme Sõnumite tiraaž on 17 000. Seega on tasuta pileteid ringluses tervelt 34 000. Kas on ohtu, et inimesi tuleb hakata staadioni väravast tagasi koju saatma? "Seda ei tea kunagi. Staadion mahutab koos lisatribüüniga 3500 inimest. Küllap pressime kõik huvilised ikka sisse," vastas Tehva.

Tabeliseis on äärmiselt intrigeeriv: Kalju juhib Flora ees viie punktiga, kuid viimastel on pidada veel üks edasilükatud kohtumine Pärnu Vaprusega ehk virtuaalselt, arvestades, et pärnakate alistamisega probleeme ei tohiks tekkida, võiks tiitlikaitsja tänase võidu korral isegi ühe punktiga juhtima minna.

Kalju ja Flora on sel hooajal vastamisi olnud kahel korral - 14. märtsil võttis Kalju koduväljakul 2:0 võidu, mai alguses lepiti Lilleküla staadionil 3:3 viik.

Mängukeelu tõttu ei saa Kalju eest endiselt kaasa teha nende suurim väravakütt Liliu, Floral jääb eemale kolmapäeval oma neljanda kollase kaardi teeninud Rauno Alliku.

"Võistlustulle lähevad liiga parimad võistkonnad, võitja teeb olulised sammud tiitli suunas. Ootame palju pealtvaatajaid staadionile kaasa elama!" ütles Eesti jalgpalliliidu kodulehel mängu eelvaates Kalju abitreener Sergei Terehhov.