Nõmme Kalju testib jaapanlast, kolumblast ja paraguailast

Rimo Hundi tulevik selgub Tehva sõnul selle nädala teises pooles. 33-aastane ründaja pole teinud saladust, et võib karjääriga lõpparve teha.

Liliul mitmeid pakkumisi

Põletav on ka Premium liiga eelmise hooaja suurima väravaküti, Liliu küsimus. Tehva otsib hetkel aktiivselt võimalusi brasiillane rahaks teha, kuid ei välista, et mees pallib veel kuni juulikuuni Kaljus. "Ei oska midagi öelda enne, kui on midagi öelda. Meil on mitmeid suundi, mille kallal töötame. Mitmeid võimalusi on ning üleöö võib midagi juurde tekkida. Nüüd pärast puhkusi hakkas selles vallas alles aktiivne töö pihta. Kuid ta läheb meie juurest ainult siis ära, kui tingimused on mängijale ja klubile sobivad. Aitame teda selles igal juhul, aga tal ei ole midagi selle vastu, kui ta peaks suveni meie juures mängima," rääkis Tehva.

Ühes detsembrikuises intervjuus Brasiilia meediale avaldas 28-aastane Liliu, et talle on pakkumisi tehtud kolmest riigist: Venemaalt, Poolast ja Ungarist. Samas lisas ta, et tema unistus oleks ühel päeval jõuda Inglismaa, Hispaania või Hollandi kõrgliigasse.

Kogukonnajuhil esimene ajurünnak tehtud

Nagu kõigil Eesti meistriliiga klubidel, on ka Kaljul sellest hooajast palgal kogukonnajuht, kelleks on nõmmekate puhul Jaan Lašmanov. Tema esimene tööpäev oli 4. jaanuaril, mil toimus ka Kalju töötajatega esimene koosolek. Kalju kodulehelt võis lugeda, et koosolekul osalesid veel Tehva, Terehhov, klubi tegevjuht Ehte Eamets, turunduspartner Helen Mahmastol, info-, kommunikatsiooni- ja noorte administratiivjuht Sarah Brigitta Praun, noortetöö kohusetäitja ja noortetreener Erik Listmann, areenijuht ja esindusmeeskonna administraator Allan Juhani ning noortekomisjoni liige ja U21 meeskonna abitreener Kristen Viikmäe.

"Võtsime ajurünnakul üles teema: kes võiks olla meie sihtgrupp ja kuidas me peaks nendele vastavalt oma kodumänge sisu poolest ümber korraldama? Kuidas me peaksime ennast paremini kuuldavaks-nähtavaks tegema? Eesmärk oli ära kaardistada suunad "kes", "kellele" ja "kuidas"," rääkis Tehva. "31. jaanuariks peab ta paika panema selle hooaja ürituste kalendri ja tegevusplaani. Tavaliselt oleme otsinud erinevatele ametikohtadele inimesi oma organisatsiooni seest, kuid seekord tahtsime tuua kellegi väljast, nö valge lehe pealt, kes vaataks asju värske pilguga. Me ei lootnud, et me sellise inimese leiame, aga näed, leidsime! Eesmärk ja lootus on, et ta toob meile värskeid mõtteid."