Nõmme Kalju tahab tänavuse hooaja suurima väravaküti rahaks teha

Brasiillane lõi lõppenud hooajal kõrgliigas 31 väravat ehk ühe enam kui tabeli järgmine mees Zakaria Beglarišvili. Tehva sõnul oleks nüüd loogiline Liliu jätkamine mõnes tugevamas sarjas, kirjutab ERR Sport.

"Meil on kokkulepe - klubi proovib teda müüa. Töötame selles suunas," lausus Tehva ERR-i raadiouudistele. "Kui me ei leia sobivat lahendust, siis ta tõenäoliselt jääb. Aga meie prioriteet on üleminekutehing, millest Kalju saab teenida."