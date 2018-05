Nõmme Kalju süüdistab konkurenti: klubi, kellel on Eestis suurim valik andekaid noori, ei pea teiste jalgpallureid üle meelitama

Nõmme Kalju jalgpalliklubi teatas täna õhtul oma Facebooki lehekülje vahendusel, et Tallinna FC Flora on meelitanud kaks nende noormängijat oma ridadesse.

"Peame suure nördimusega ja imestusega tunnistama, et Nõmme Kalju siseasjadesse on sekkutud jõupositsioonilt ning seda ajal, mil kaks Tallinna klubi, Kalju ja Flora (Kalju tabeli esimesel, Flora kolmandal positsioonil) konkureerivad ausas konkurentsis ei vähema ega rohkema kui Eesti meistritiitli peale. Mõlemad jalgpallurid (Henrik Pürg ja Vlasi Sinjavski) on Kalju jaoks väga tähtsad, kuuluvad meeskonna põhikoosseisu, omavad lepinguid kuni käimasoleva hooaja lõpuni ja kannavad klubis KTM staatust, mis EJL (Eesti Jalgpalli Liit) reegleid arvestades omab konkurentsi vaatenurgast äärmiselt suurt tähtsust," teatas Kalju.

"On selge, et Flora käitumises on välja joonistumas teatud muster, sest klubi kellel on Eesti suurim valik andekaid noori ei pea ilmtingimata juba neljandat ja viiendat Nõmme Kalju KTM staatuses olevat jalgpallurit oma ridadesse meelitama."