Nõmme Kalju sai õhtuse euromängu eel kehva uudise

Täna õhtul oma selleaastast euroseiklust alustav Nõmme Kalju peab Euroopa liiga esimese eelringi avamängus Fääri saarte klubi B36 Torshavni vastu hakkama saama ilma brasiillaste Carlos Pereira ja Liliuta.

Kui Carlost vaevab nii või naa kerge vigastus, mille ründaja viimases liigamängus FC Flora vastu üles korjas, siis mõlema mehe mängule mitte üles andmise põhjused peituvad hoopis bürokraatias: nimelt ei luba FIFA meestel praeguse seisuga rahvusvahelistel võistlustel osaleda.

Keelu põhjus on iseenesest totter: mõlema mehe eelmine klubi on Kalju suhtes pahatahtlikult tegutsenud ning torpedeerib pallurite üleminekuid sihilikult, et nii nõmmekate kui ka mängijate elu raskemaks teha. Nimelt on mõlema brasiillase leping eelmise klubiga (Liliu puhul maltalaste Gzira United, Carlose puhul Bosnia tiim Mostari Branitelj) lõppenud, kuid rahvusvahelise üleminekute süsteemi kaudu pole meeskonnad Kalju taotlusele mängijad enda nimekirja registeerida reageerinud.

"See on selgelt pahatahtlik tegevus," on Kalju president Kuno Tehva nördinud.

Kui Carlos sai FIFA-lt seetõttu ajutise mänguloa ning on selle aasta esimesel poolel Eesti Premium liigas Kaljut esindanud, siis Liliu pole saanud ka ajutist õigust ning on võistlusmatše pool aastat tribüünilt vaadanud. Nii Kaljule kui ka Eesti Jalgpalli Liidule jäi esialgu mulje, et Carlos võib seetõttu ka euromängudest osa võtta, sest UEFA regulatsioonid seda lubavad, kuid ootamatult on mängu sekkunud FIFA sätted, mis ei luba ajutise mänguloaga palluritel rahvusvahelistes kohtumistes osaleda.

Seetõttu ongi Kalju nüüd äraootaval seisukohal - Tehva sõnul võib Carlose kohta positiivne vastus tulla juba kasvõi homme, Liliu teemat lubas FIFA arutada aga järgmisel teisipäeval ehk 4. juulil.

"FIFA on viimasel ajal nendes küsimustes võtnud mängijat toetava seisukoha. Mängijal on ju vaid üks karjäär ning oleks äärmiselt kurb, kui ta sellise rumala bürokraatia tõttu nii pikalt mängida ei tohiks," sõnas Tehva Delfile.

"Carlos ei oleks väikese vigastuse tõttu täna niikuinii mängida saanud, aga loodame, et kordusmänguks tohib ta Fääridele lennata."

Olukord on igatahes segane ja keeruline. "Täiesti võimalik, et tegu on omalaadi pretsedendiga. Isegi FIFA inimesed tegid selle peale suuri silmi," nendib Tehva.

Kõigi eelduste kohaselt alustab täna Torshavni meeskonna vastu Kalju tipuründajana seega Robert Kirss.

Nõmme Kalju ja B36 Torshavni Euroopa liiga kohtumine toimub täna A. Le Coq Arenal kell 19.30. Suurt mängu näitab otseülekandes Delfi TV.