Nõmme Kalju palkas Henrik Ojamaa klubikaaslase

Nõmme Kalju jalgpalliklubi sõlmis 1+2 aasta pikkuse lepingu horvaadist poolkaitsja Maro Brtaniga.

Eelmisel hooajal pallis Brtan Horvaatia esiliigas HNK Gorica meeskonnas. Alates eelmisest aastast pallib selles klubis teatavasti ka Henrik Ojamaa.

Horvaatias on 27 aastane poolkaitsja lisaks Gorciale mänginud Luckos, Dragovoljacis ja Rudes. Väljaspool Horvaatiat on Brtan pallinud ka Poola klubis Wigry Suwalkis ning Läti kõrgliiga klubis Liepajas. Liepaja eest on ta Euroopa Meistrite liiga raames mänginud ka FC Red Bull Salzburgi vastu, teatab Nõmme Kalju koduleht.

“Pärast Tjapkini ja Reginaldi vigastusi olime olukorras, kus meie keskväli vajas täiendust ning Marko näol leidsime just sellise täienduse, mida vajasime,” kommenteeris Nõmme Kalju esindusmeeskonna abitreener Sergei Terehhov.