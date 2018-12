Nõmme Kalju kapten pikendas lepingut

"Mul on hea meel teatada, et pikendasin Kaljuga lepingut, sest usun meie meeskonda ja klubi poolt seatud eesmärkidesse. Peale suurepärast hooaega oleks olnud väga raske lahkuda meeskonna juurest, kes on mulle nagu perekond. Seega otsustasime üheskoos treenerite ja klubi presidendiga koostööd jätkata ja lepingut pikendada. Peale kolme hooaega Kaljus tunnen ennast nagu kodus ning saan südamest öelda, et siia jäämine on õige otsus," kommenteeris Ugge lepingu pikendamist Nõmme Kalju koduleheküljel.

"Ma olen väga õnnelik, et saan jätkata mängimist Kaljus ning ootan huviga, mida uut toob tulevane hooaeg nii mulle kui ka klubile. Nüüd on aeg hakata tööle, et ületada eelmise hooaja saavutused," lisas Ugge.

27-aastane Inter Milani kasvandik Maximiliano Ugge liitus Nõmme Kaljuga aastal 2016. Kolm hooajaga on Ugge esindanud Nõmme Kaljut Premium liigas lausa 94. korral, lisaks on ta pidanud Kalju särgis 12 kohtumist ka Euroopa liigas. 2018 hooajal võitis Ugge oma karjääri esimese meistritiitli.