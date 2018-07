Nõmme Kalju kaitseliin sai täiendust brasiiliase näol

Nõmme Kaljuga liitus 26-aastane brasiiliasest keskkaitsja William Gustavo, kes sõlmis klubiga lepingu vähemalt 2020. aasta lõpuni.

William on varasemalt mänginud Portugali kõrgliiga mainekas klubis Academica, Brasiilias on ta kuulunud Anapolise, Araguaia Atletico ning Osvaldo ridadesse, teatab Kalju kodulehekülg.

Nõmme Kalju esindusmeeskonna abitreeneri Sergei Terehhovi sõnul oli Williami puhul huvitav fakt, et ta on mänginud Portugali kõrgeimal tasemel ning videomaterjali põhjal oli näha, et tegemist on Kalju kaitseliinist puudu oleva lüliga.

”Jõudsin Kaljusse tänu oma agendile, kes pakkus mulle suurepärast võimalust taas Euroopas mängida,” kommenteeris William oma teekonda Kaljusse.

William iseloomustab ennast kui kiiret ja agressiivset kaitsjat, kes jagab täpseid sööte ning on hea mängijate markeerija. Küll aga tõdeb kaitsja, et konkurents on Kaljus tõepoolest suur: ”Igal treeningul peab andma endast maksimumi ja näitama, et oled oma koha vääriline,” kommenteeris William.

”Minu eesmärkideks ongi võimalikult palju mänguaega teenida, teha mängudes häid esitlusi, aidata oma meeskonnal värav puhatana hoida ning võtta kõikidest mängudest maksimaalsed tulemused, et hooaja lõpus meistritiitel võita,” lisas William.