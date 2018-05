Nõmme Kalju alustab koostööd Tottenham Hotspuriga

Seotud lood: Nõmme Kalju ja Amsterdami Ajax alustavad koostööd

Tottehnam Hotspur on üks kiiremini kasvavaid Inglismaa kõrgliiga klubisi, kes tegeleb mängijate arendamisega juba noores eas. Nende filosoofiaks on luua keskkkond, mis meelitab, säilitab ja arendab tippkvaliteediga mängijaid. Lisaks Eestile toimuvad Tottenhami programmid ka Itaalias, Šveitsis, Taanis, Norras ja Iirimaal.

”Olen kindel, et meie koostöö Tottenham Hotspuriga saab olema viljakas ning nende poolt pakutud kvaliteet ja teadmised aitavad nii Kalju noormängijaid kui ka treenereid. Nõmme Kalju arengukavas on 5 viisaastaku eesmärki, esimeseks eesmärgiks oli noortetööga alustamine ja kõrgliigasse tõusmine, teiseks Eesti meistritiitli võitmine, kolmandaks läbimurre Euroopas, mida oleme läbi ECA (European Club Association) tänaseks samuti saavutanud ning järgmiseks kaheks eesmärgiks on Kalju noortetöö Euroopa tasemele viimine ning oma infrastruktuuri välja arendamine. Seljataga on rohkem kui 15 aastat tehtud rasket ja vaevarikast tööd, kuid oleme saavutatu üle uhked ja alustame kõrgendatud motivatsiooniga tööd järgmiste eesmärkide nimel,” kommenteeris koostöö algust ja Nõmme Kalju eesmärke klubi president Kuno Tehva.

Nõmme Kalju FC viib koostöös Tottenham Hotspur FC-s mängijate arendamise programmi läbi eliitlaagri formaadis, mis toimub 20-24. augustil Hiiu staadionil. Laagripäev kestab 9.30-15.30. Laagri maksumuseks on 240€, mis sisaldab lisaks nelja Tottenhami tipptreeneri käe all treeningutele ka igapäevaselt sooja lõunasööki ning Tottenham Hotspur FC ametlikku mänguvormi (särk, püksid, kedrad). Lisaks on laagris osalemiseks vajalik NKFC treeningvorm, jalgpallijalanõud, kaitsmed, veepudel, rätik ning taskuraha.